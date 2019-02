Ministar sigurnosti BiH: Dodatne provjere sumnjivih migranata, na proljeće novi migrantski val

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je u utorak kako je pet ilegalnih migranata iz Afganistana pod posebnim nadzorom sigurnosnih službi u BiH jer su identificirani kao osobe povezane s terorizmom, dodajući kako će konačna odluka o tome što će s biti njima ovisiti o dodatnim provjerama koje su u tijeku

Petorica Afganistanaca u BiH su ušla ranije ove godine, a sigurnosne službe identificirale su ih usporedbom biometrijskih podataka. Uz njih je u Imigracijski centar priveden još jedan Afganistanac, koji je osumnjičen za veze s organiziranim kriminalom odnosno za krijumčarenje ljudima.

Svima njima prijeti deportacija iz BiH u zemlju podrijetla, a ta mjera im može biti izrečena nakon provedenih dodatnih provjera koje je najavio Mektić.

Ministar sigurnosti BiH upozorio je u utorak kako su BiH kao i cijela regija zapadnog Balkana suočene s velikim izazovom koji se može očekivati s prvim danima proljeća, jer postoje naznake o pokretanju novog migrantskog vala iz Turske i Grčke ka zapadnoj Europi.

'Brinu nas informacije koje imamo, a tiču se migrantske krize odnosno (činjenice) da se u Grčkoj nalazi oko 70 tisuća migranata koji su u pokretu i žele ka Europskoj uniji, kao i da je dnevni priliv migranata iz Turske u Grčku od oko 300 (osoba)', kazao je Mektić.

Dodao je kako je otvoreno pitanje hoće li ti migranti ka zapadnoj Europi pokušati krenuti preko Italije ili pak preko zapadnog Balkana, no izvjesno je kako će bar dio izabrati BiH kao dio svoje rute.

'Mi ćemo tu imati ozbiljnih problema', upozorio je Mektić.

Ocijenio je kako EU i dalje ne pokazuje dovoljno zanimanje da se ovaj problem riješi, a zapadni Balkan ostaje žrtvom takvog odnosa.

Po njegovim riječima, u BiH su stoga trenutačno fokusirani na to što mogu sami učiniti, a to je zaštita granice na njenom jugoistočnom dijelu, prema Srbii i Crnoj Gori, na osiguravanje odgovarajućeg tretmana migrantima koji stignu u BiH te na to kako upravljati sigurnosnim stanjem odnosno spriječiti počinjenje kaznenih djela poput krađa i fizičkih napada.

Mektić je kazao kako je operativni stožer zaključio da se Unsko-sanskoj županiji ubuduće ne bi smjela dopustiti koncentracija većeg broja migranata nego što su kapaciteti za njihov smještaj.

'U tijeku su dogovori kako to realizirati', kazao je Mektić dodavši da će dio migranata iz Bihaća biti prebačen u smještajni centar u okolici Sarajeva, koji je tek polovično popunjen.