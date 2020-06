Po glasove srpske nacionalne manjine ide još jedna stranka osim SDSS-a; Milaković poručio: Očekujemo jedan mandat

Predsjednik Demokratskog saveza Srba i zamjenik gradonačelnika Vukovara Srđan Milaković u utorak je, nakon predaje izborne liste Državnom izbornom povjerenstvu, izjavio da ciljaju na jedan mandat te da su bliži SDP-u zbog odnosa prema ljudskim i manjinskim pravima

Svjesni smo moći SDSS-a i činjenice da oni manje-više kontroliraju i u političkom životu koriste sve institucije srpske zajednice, od Zajedničkog vijeća, Srpskog narodnog vijeća, SKD Prosvjeta i činjenica je da to potječe od njihova sudjelovanja u vladajućoj većini s HDZ, komentirao je uvjerenje SDSS-a da će osvojiti sva tri mandata. No, mi smo i do sada bili prepoznati u svojim lokalnim sredinama kao oni koji vjerodostojno zastupaju interese srpske zajednice i kao oni koji nisu isključivo pragmatični političari i zato mislimo da imamo potencijala na ovim izborima, dodao je.

Ciljamo na jedan mandat

Ciljaju, kazao je, na jedan mandat, a što se postizbornih saveza tiče, pričekat će rezultate izbora.

"Činjenica je da su pripadnici srpske zajednice sudjelovali u većini vlada nije baš donijela mnoga dobra jer se vječito teret opstanka i čuvanja vlasti prebacivao na srpsku zajednicu i kroz to je SDSS izgubio veliki dio kredibiliteta. Činjenica je i da pripadnici srpske zajednice nikada nisu blagonaklono doživljavali koalicije s HDZ-om. Trebamo imati u vidu opredjeljenja naših birača, odnosno, da nam je bliži SDP u kontekstu ideologije i odnosa prema ljudskim i manjinskim pravima, ali ne bezuvjetno i pod svaku cijenu jer smo svjesni svih nedostataka bilo kojeg rješenja", najavio je.

Milaković je komentirao netrpeljivost krajnje desnih stranaka prema Srbima, kazavši da je to oproban recept i da ih u potpunosti razumije jer točno znaju na što ciljaju i znaju da to još prolazi kod značajnog dijela biračkog tijela u Hrvatskoj. “Imajući u vidu da se HDZ djelomično udaljio od tog krajnje desnog biračkog tijela, popunjavaju taj prostor. Mogu im poručiti da nam ništa novo ne mogu prirediti jer smo prošli apsolutno sve loše”, istaknuo je Milaković uvjeren da će Srbi i unatoč tim nedaćama opstati u mnogim područjima u Hrvatskoj.

Uz Milakovića, na listi srpske nacionalne manjine natjecat će se i Siniša Ljubojević i Jovica Radmanović.

Kandidature za zastupnika albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine istaknuli su i Mensur Ferhatović, na prijedlog grupe birača te Enver Rečica kojeg je predložila Zajednica albanaca Slavonije i Baranje.