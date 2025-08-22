U listopadu će se održati dopunski izbori na 75 mjesta u kojima su Hrvati u manjini

Dopunske izbore Vlada je raspisala u 75 općina, gradova i županija u čijim predstavničkim tijelima na redovnim lokalnim izborima u svibnju nije osigurana dovoljna zastupljenost nacionalnih manjina, odnosno Hrvata tamo gdje su u manjini.

Hoće li se u svima uistinu i održati tek će se vidjeti, kad završe rokovi za kandidiranje. Na prošlim dopunskim izborima, u listopadu 2021., u devet od 55 općina nije bilo kandidatura, a time ni izbora.

Zastupljenost nacionalnih manjina u lokalnim vijećima i skupštinama uređuje Ustavni zakon o pravima manjina, a za određivanje broja pripadnika neke nacionalne manjine u predstavničkom tijelu mjerodavni su službeni rezultati popisa stanovništva.

Pravo birati i biti birani na dopunskim izborima imaju samo birači iz reda nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda, za koje se provode dopunski izbori, a koji imaju prebivalište u općini, gradu ili županiji u kojoj se izbori održavaju.

Takvi birači imat će priliku odlučiti o vijećnicima koji će ih zastupati u osam županijskih skupština, te u 16 gradskih i 51 općinskom vijeću.

Hrvati iz svojih redova trebaju izabrati sedam vijećnika u šest općina u kojima su u manjini, po jednog u Dvoru, Končanici, Jagodnjaku, Borovu i Trpinji, a dva u Kistanjama.