Prvoga čovjeka druge najveće srpske stranke u Hrvatskoj pitali smo što misli o Pupovčevoj usporedbi s NDH i Vladinoj reakciji

Ne jenjaju napetosti zbog izjava čelnika SDSS-a Milorada Pupovca, no dok premijer Andrej Plenković smatra da su nedavni napadi na pripadnike srpske nacionalne manjine izolirani incidenti, da se ipak radi o posljedicama atmosfere u javnosti smatraju i u Demokratskom savezu Srba, drugoj najvećoj stranci srpske manjine u Hrvatskoj

Policija je u tri nedavna incidenta - onom u Viškovu, u Đevrskama i Uzdolju - reagirala vrlo brzo, i time je zadovoljan i predsjednik Demokratskog saveza Srba i dogradonačelnik Vukovara Srđan Milaković. 'Činjenica da su neki od napadača privedeni je dobra. Potrebno je pokazati da postoji reakcija institucija, no to je samo jedan korak u pravosudnom sustavu. Jer smo i ranije imali situacija da je policija reagirala, a kasnije se nije dogodilo ništa. Naravno, vrlo je važna i kvalifikacija kaznenog djela. U ovakvim situacijama treba pokazati oštru reakciju kao signal svima koji bi tako nešto pokušali u budućnosti. No, koliko mi je poznato, nisu uhvaćeni svi počinitelji, nego samo pet ili šest iz grupe, što nije dovoljno', kazao je Milaković za tportal.

Ističe pritom, što je njegova stranka već ranije napisala i u priopćenju, da događaj u Uzdolju nije izolirani incident, nego je posljedica atmosfere. 'Potrebna je snažnija politička osuda, što nije bio slučaj do sada. I to ne samo zbog pripadnika srpske zajednice, nego svih onih koji su dio neke manjinske zajednice ili skupine koja u društvu potencijalno može biti izvrgnuta napadima', poručuje Milaković. Smatra da je možda oštrija reakcija izostala i zbog kampanja. 'Ne znam može li i smije li premijer reći da je to posljedica atmosfere, ali to jest tako. To traje godinama i ne može se takav incident samo tako izroditi iz glave navijačke ili neke druge skupine, bez poticaja u društvu. Njegova reakcija je trebala biti oštrija, no od njega je teško očekivati oštriju reakciju jer je do sada nije bilo u nizu stvari, primjerice kod obilježja HOS-a', kaže. Međutim, zbog incidenata oštro je reagirao čelnik SDSS-a Milorad Pupovac, a njegove izjave izazvale su pak odgovor premijera, ali i reakcije desnih stranaka. Takve napetosti na visokoj političkoj razini iznenadile su i Milakovića.