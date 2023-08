Obilne oborine, grmljavina... DHMZ otkriva kakvo nas vrijeme čeka

Oborine mjestimice mogu biti obilnije, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, u okretanju na sjeverozapadnjak, navečer i buru. Najniža temperatura u nedjelju između 13 i 18, na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna između 19 i 24, na Jadranu od 24 do 28 °C.