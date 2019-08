Pliot koji je zrakoplov prizemljio na autocestu otkrio što mu je prolazilo kroz glavu

Teodor Goričanec, pilot Cessne 150 koja je danas prinudno sletjela na autocestu A6, ispričao je što mu je prolazilo kroz glavu kada je slijetao

'Bila je to jako teška odluka s obzirom na to da je promet na autocesti danas bio jako, jako gust. Pokušavao sam u svakom slučaju mirno i staloženo odletjeti taj let, pokušavajući naći neke rupe između vozila koja su se kretala autoputom i nekako smo ipak uspjeli. Zamišljeni prvi prilaz nije mi uspio kako je trebao, morao sam se nekako spustiti između prometnih znakova, prije ovog signalnog semafora. Imao sam plan ići i s druge strane, ali tamo su bile žice dalekovoda o koje bih zapeo', ispričao je Goričanec za Jutarnji list.