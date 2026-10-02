Plin s Krka prema Njemačkoj? Plenković otkrio kada bi to moglo biti ostvareno

Plenković, Soeder i tadašnji austrijski kancelar Karl Nehammer još su 2022. posjetili terminal u Omišlju, a godinu dana kasnije, tada i sa slovenskim čelnikom, poslali su pismo Europskoj komisiji o namjeri izgradnje plinovoda od Krka do Bavarske europskim sredstvima .

Četiri godine kasnije kapaciteti terminala podignuti su na 6,1 milijardu kubika plina godišnje, od kojih Hrvatskoj treba maksimalno 2,7 milijardi, no plinovoda i dalje nema.

Plenković je u petak u Banskim dvorima naglasio da je Hrvatska sa svoje strane dovršila „financijski i tehnički zahtjevne” projekte povećanja kapaciteta i proširenja plinovoda te da je „sad situacija takva da se mora razgovarati sa slovenskim i austrijskim kolegama kako bi se plin adekvatno transportirao u Njemačku”.

„Nadamo se da to može biti kroz sljedeće dvije godine”, kazao je.

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Bavarski premijer na istoj konferenciji za medije priznao je da se EU „mora pokrenuti po pitanju prioriteta u energetici” te da je njegovoj saveznoj pokrajini, teritorijalno najvećoj u Njemačkoj te drugoj po BDP-u i broju stanovnika, jako važno povezivanje s jugom, dosad zasjenjenom koncentracijom na sjeverne koridore.

Bavarska je „jako zainteresirana” te to „mora postati prioritetan projekt”, nastavio je Soeder, čelnik Kršćansko-socijalne unije (CSU), naglasivši da će „o tome govoriti na razini Njemačke i EU-a”.