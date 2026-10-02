stigle kritike

Plenković o naoružavanju Srbije: 'To je nevjerojatan proces, gotovo šopingmanija'

M. Šu./Hina

02.10.2026 u 13:51

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Hrvatska pozorno prati nevjerojatni proces naoružavanja Srbije koji djeluje gotovo kao 'šopingmanija', rekao je u petak premijer Andrej Plenković, naglasivši da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja.

Plenković je u petak ugostio bavarskog premijera Markusa Soedera, a na konferenciji za medije komentirao je raniju izjavu hrvatskog ministra obrane Ivana Anušića koji je govorio o napadačkoj i neprijateljskoj retorici Srbije koja se sve snažnije naoružava.

Premijer je u Banskim dvorima naglasio da Hrvatska „itekako pozorno prati” situaciju u Srbiji te je to bila tema i na Vijećima za obranu i nacionalnu sigurnost.

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Riječ je o „nevjerojatnom procesu naoružavanja, gotovo 'šopingmaniji' po svim dijelovima svijeta”, rekao je Plenković i dodao da se sve Srbiji susjedne zemlje moraju zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. 

On je rekao da Hrvatska kao članica EU-a i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti te je trostruko povećala proračun za obranu u posljednjih deset godina, no da sposobnosti koje razvija „nisu prijetnja nikome" nego sredstvo odvraćanja kako se ne bi ponovila agresija devedesetih. 

Hrvatska o naoružavanju Srbije „razgovara sa svim svojim partnerima” koji su upoznati sa situacijom, rekao je predsjednik vlade. 

Anušić je ranije u petak, s međunarodne konferencije obrambene industrije u Zadru, poručio kako je Hrvatska svjesna da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoju vojsku vrlo ozbiljnim napadačkim sustavima i da ne prestaje s retorikom "koju je imala i 90-ih godina" koja je dovela do krvavih ratova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. 

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