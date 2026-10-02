Torcida zaprijetila Plenkoviću: 'Dva stadiona Zagrebu? Onda dva i Splitu. Jednakost ili rat!'

Klub navijača Hajduka Torcida žestoko je reagirao na raspravu o budućnosti Poljuda i mogućnosti njegove rekonstrukcije. U priopćenju su se obrušili na premijera Andreja Plenkovića i splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu te poručili da za njih kompromisa nema: ako se javnim novcem grade novi stadioni u Zagrebu, zahtijevaju jednaka ulaganja u nove stadione za Split i Hajduk
Torcida se uključila u sve burniju raspravu o tome treba li postojeći Poljud rekonstruirati ili na njegovu mjestu izgraditi potpuno novi stadion.
Navijači Hajduka u priopćenju kategorički odbacuju mogućnost da se budućnost stadiona riješi njegovom sanacijom ili, kako navode, „ušminkavanjem“.
>>Tko odlučuje o Poljudu, što će zaključiti i zašto 'rekonstrukcija' stadiona nije izvediva pročitajte OVDJE.<<
Na početku su problematizirali i status Poljuda kao zaštićenog kulturnog dobra.
Torcida: Poljud je raspadajuća hrpa čelika i betona
Torcida tvrdi da je Poljud 2015. proglašen zaštićenim kulturnim dobrom kako bi se omogućilo povlačenje europskog novca za njegovu obnovu te navodi da sredstva koja su tada osigurana nisu utrošena na njegovu sanaciju.
„Kome pod pretpostavkom dobrog vida i zdravog razuma nije jasno kako Poljud odavno nije nikakvo 'dobro', već raspadajuća hrpa čelika i betona?“ navode.
Smatraju da mogućnost obnove postojećeg stadiona nema ni kulturno ni ekonomsko opravdanje.
„Renovirani stadion nije isto što i novi stadion jer isključivo novi stadion generira buduće izvore prihoda i Hajduk čini konkurentnim u sportskom i natjecateljskom smislu“, poručuju.
Prozvali Šutu zbog komisija
Na meti Torcide našao se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, kojeg prozivaju zbog čekanja na zaključke različitih stručnih tijela.
„Dok mi nestrpljivo čekamo rješenje, naš gradonačelnik je sazvao valjda pet različitih komisija i radnih skupina, od kojih se nijedna do današnjeg dana nije oglasila. Nedostaje još samo komisija Udruge hrvatskih psihijatara da cirkus bude potpun“, stoji u priopćenju.
Pitanje budućnosti Poljuda ponovno je snažno otvoreno nakon što je premijer Andrej Plenković ovog tjedna u Splitu rekao da se postojeći stadion, prema dosadašnjim pokazateljima, može osuvremeniti i pretvoriti u moderan nogometni stadion.
Stručna radna skupina Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u međuvremenu je završila analizu stanja konstrukcije Poljuda, a svoje bi završno mišljenje trebala predstaviti idućeg tjedna.
Žestoko po Plenkoviću
Posebno oštar dio priopćenja Torcida je posvetila upravo premijeru.
Plenkovićev odnos prema Splitu usporedili su s odnosom kolonizatora prema lokalnom stanovništvu.
„I onda nam se ukaže njegova Visost, premijer, koji poput kolonizatora jednom godišnje dođe u ceremonijalni posjet 'domorodačkom plemenu' (iz kojeg, da apsurd bude veći, i sam potječe) pa s visoka govori kako i što je najbolje za nas te očekuje da mu zauzvrat otplešemo Vrličko kolo?“ poručili su.
'S naše strane kompromisa nema'
U nastavku priopćenja Torcida postavlja vrlo jasan zahtjev Vladi.
„Gospodo, s naše strane kompromisa nema, neka vam jedna stvar bude kristalno jasna: do zadnjeg centa kojeg ćete usmjeriti Dinamu i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split“, navode.
Potom izravno povezuju budućnost Poljuda s ulaganjima u nogometnu infrastrukturu u Zagrebu.
„Ako se Zagrebu i Dinamu, kao najljućem rivalu, grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova će se graditi Splitu i Hajduku, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa“, stoji u priopćenju.
Torcida pritom očito misli na projekt novog Maksimira i stadion u Kranjčevićevoj.
'Piture nosite na Markov trg'
Priopćenje završavaju jednako oštrom porukom prema mogućnosti da se Poljud samo obnovi.
„A ta dva važa piture s kojima nas mislite ušutkat, nosite sebi na Markov trg pa 'uljepšavajte' Banske dvore“, poručili su.
Na samom kraju stoji latinska poruka:
„Paritas aut bellum!“ – „Jednakost ili rat!“