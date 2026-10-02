Torcida zaprijetila Plenkoviću: 'Dva stadiona Zagrebu? Onda dva i Splitu. Jednakost ili rat!'

Torcida se uključila u sve burniju raspravu o tome treba li postojeći Poljud rekonstruirati ili na njegovu mjestu izgraditi potpuno novi stadion.

Na početku su problematizirali i status Poljuda kao zaštićenog kulturnog dobra.

>>Tko odlučuje o Poljudu, što će zaključiti i zašto 'rekonstrukcija' stadiona nije izvediva pročitajte OVDJE .<<

Navijači Hajduka u priopćenju kategorički odbacuju mogućnost da se budućnost stadiona riješi njegovom sanacijom ili, kako navode, „ušminkavanjem“.

Torcida: Poljud je raspadajuća hrpa čelika i betona

Torcida tvrdi da je Poljud 2015. proglašen zaštićenim kulturnim dobrom kako bi se omogućilo povlačenje europskog novca za njegovu obnovu te navodi da sredstva koja su tada osigurana nisu utrošena na njegovu sanaciju.

„Kome pod pretpostavkom dobrog vida i zdravog razuma nije jasno kako Poljud odavno nije nikakvo 'dobro', već raspadajuća hrpa čelika i betona?“ navode.

Smatraju da mogućnost obnove postojećeg stadiona nema ni kulturno ni ekonomsko opravdanje.

„Renovirani stadion nije isto što i novi stadion jer isključivo novi stadion generira buduće izvore prihoda i Hajduk čini konkurentnim u sportskom i natjecateljskom smislu“, poručuju.

Prozvali Šutu zbog komisija

Na meti Torcide našao se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, kojeg prozivaju zbog čekanja na zaključke različitih stručnih tijela.