konkretni potezi

HDZ Belišća traži raskid ugovora s tvrtkom Ivana Vrdoljaka: 'Koliko će to koštati građane?'

M.Či./Hina

02.10.2026 u 14:23

Ivan Vrdoljak
Ivan Vrdoljak Izvor: Pixsell / Autor: Davorin Visnjic/PIXSELL
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Gradski odbor HDZ-a Belišća pozvao je u petak gradsku upravu da poduzme konkretne poteze u rješavanju odnosa s tvrtkom Livit, u vlasništvu nekadašnjeg ministra Ivana Vrdoljaka,nakon što joj je Osječko-baranjska županija oduzela dozvolu za gospodarenje otpadom

Belišćanski gradski vijećnik Davor Šego izjavio je na konferenciji za novinare da gradska uprave i komunalna tvrtka Kombel trebaju javnosti reći što planiraju učiniti s ugovorima s Livitom.

Zatražio je odgovore na pitanja koji ugovorni odnosi grada, Kombela i Livita postoje i kada prestaju, koliko će to stajati Belišće i u kojem roku će biti riješeno.

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HDZ predlaže raskidanje ugovora s Livitom i isplatu onoga što je tvrtka uložila, ali prethodno treba raspraviti koliko bi to moglo koštati građane Belišća.

Ne tražimo da grad napravi nepromišljen potez, koji bi građane mogao skupo koštati, ali ne prihvaćamo da se rješenje beskonačno odgađa pod izgovorom da se o tome pregovara, poručio je Šego.

Predsjednica belišćanskog HDZ-a Jasmina Strugačevac podsjetila je kako je Državni inspektorat protiv Livita podnio kaznenu prijavu, a Gradsko vijeće još u veljači zatražilo je od Kombela raskidanje svih ugovornih odnosa u vezi preuzimanja otpadnog mulja.

Nadležna županijska tijela utvrdila su da se na katastarskoj čestici koju koristi Livit nalazi velika količina materijala nepoznatog sastava i podrijetla.

Naknadno je utvrđeno da neki materijali imaju opasna svojstva, pa je županija Livitu ukinula dozvolu za gospodarenje otpadom, a u tijeku je žalbeni postupak.

Građani Belišća i razne ekološke udruge već su u više navrata upozoravali na neugodne mirise koji se šire s lokacije za preradu otpadnog mulja.

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