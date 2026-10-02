Nakon Milanovića oglasio se i Jandrokovićev ured: 'SOA ga nije obavijestila o Gospiću'

‘Nastavno na pitanje saborskog zastupnika Nikole Grmoje Ured predsjednika Hrvatskoga sabora naglašava kako Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije obavijestila predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću ’, priopćeno je.

Ured predsjednika Hrvatskoga sabora reagirao je nakon pitanja saborskog zastupnika Nikole Grmoje o tome je li predsjednik Sabora Gordan Jandrokovi ć bio upoznat sa saznanjima SOA-e o slučaju ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću.

Informacije išle nadležnim državnim tijelima

Iz Jandrokovićeva ureda dodaju da je SOA, prema informacijama kojima raspolažu, postupila u skladu sa zakonom.

‘Prema dostupnim informacijama SOA je sukladno zakonu o ovom slučaju izvijestila nadležna državna tijela’, navodi se.

Reakcija stiže nakon zatvorene sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj se raspravljalo o ilegalnom odlaganju velikih količina otpada u Gospiću te mogućim propustima institucija.

SOA imala izvor još 2022.

Nakon sjednice Odbora potvrđeno je da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o sumnjama povezanima s otpadom u Gospiću te da je o svojim saznanjima obavijestila nadležna tijela. Detalji tih informacija nisu javno izneseni jer je riječ o klasificiranim podacima.

Time se otvorilo pitanje koje su sve institucije i državni dužnosnici bili upoznati sa slučajem i kada su informacije do njih stigle.

Ni Milanović, ni Jandroković

Ranije se istim povodom oglasio Ured predsjednika Republike. S Pantovčaka su poručili da SOA o svojim saznanjima nije obavijestila predsjednika Zorana Milanovića.

Naglasili su, međutim, da je Agencija postupila sukladno zakonu te informacije dostavila tijelima nadležnima za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.