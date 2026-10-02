Nakon Milanovića oglasio se i Jandrokovićev ured: 'SOA ga nije obavijestila o Gospiću'

Nakon što je Ured predsjednika Republike objavio da Zoran Milanović nije bio obaviješten o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću, isto je poručeno i iz Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora. Gordan Jandroković, navode, od SOA-e nije dobio informacije o slučaju, dok je Sigurnosno-obavještajna agencija svoja saznanja, prema dostupnim informacijama, proslijedila nadležnim državnim tijelima
Ured predsjednika Hrvatskoga sabora reagirao je nakon pitanja saborskog zastupnika Nikole Grmoje o tome je li predsjednik Sabora Gordan Jandroković bio upoznat sa saznanjima SOA-e o slučaju ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću.
Odgovor s Markova trga je jasan.
‘Nastavno na pitanje saborskog zastupnika Nikole Grmoje Ured predsjednika Hrvatskoga sabora naglašava kako Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije obavijestila predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću’, priopćeno je.
Informacije išle nadležnim državnim tijelima
Iz Jandrokovićeva ureda dodaju da je SOA, prema informacijama kojima raspolažu, postupila u skladu sa zakonom.
‘Prema dostupnim informacijama SOA je sukladno zakonu o ovom slučaju izvijestila nadležna državna tijela’, navodi se.
Reakcija stiže nakon zatvorene sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj se raspravljalo o ilegalnom odlaganju velikih količina otpada u Gospiću te mogućim propustima institucija.
SOA imala izvor još 2022.
Nakon sjednice Odbora potvrđeno je da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o sumnjama povezanima s otpadom u Gospiću te da je o svojim saznanjima obavijestila nadležna tijela. Detalji tih informacija nisu javno izneseni jer je riječ o klasificiranim podacima.
Time se otvorilo pitanje koje su sve institucije i državni dužnosnici bili upoznati sa slučajem i kada su informacije do njih stigle.
Ni Milanović, ni Jandroković
Ranije se istim povodom oglasio Ured predsjednika Republike. S Pantovčaka su poručili da SOA o svojim saznanjima nije obavijestila predsjednika Zorana Milanovića.
Naglasili su, međutim, da je Agencija postupila sukladno zakonu te informacije dostavila tijelima nadležnima za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.