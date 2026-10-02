Plenković najavio novu intervenciju u cijene goriva: 'Prostora još uvijek ima'

DZS je ranije danas objavio da je međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u rujnu iznosila 4,7 posto, a u odnosu na kolovoz 0,9 posto, pri čemu ubrzala je za 0,5 postotnih bodova u odnosu na kolovoz na godišnjoj razini, a u odnosu na srpanj za 0,8 posto. Pritom su na rast inflacije najviše utjecale cijene energije, koje su u rujnu poskupjele 20,5 posto na godišnjoj razini, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli tek za 0,2 posto, a industrijski neprehrambeni proizvodi pojeftinili su za 1,4 posto.

“Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast. Da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35 posto viša, bila bi oko sedam znači”, rekao je Plenković odgovarajući na novinarska pitanja.