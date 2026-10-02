čeka se ponedjeljak

Plenković najavio novu intervenciju u cijene goriva: 'Prostora još uvijek ima'

M.Či./Hina

02.10.2026 u 14:29

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
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Predsjednik Vlade Andrej Plenković upozorio je u petak nakon sastanka s bavarskim premijerom Markusom Soederom da bi inflacija, da nema mjera vlade, bila za 35 posto viša i da bi se kretala oko sedam posto, umjesto da iznosi 4,7 posto, što je prva procjena Državnog zavoda za statistiku (DZS) za rujan

DZS je ranije danas objavio da je međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u rujnu iznosila 4,7 posto, a u odnosu na kolovoz 0,9 posto, pri čemu ubrzala je za 0,5 postotnih bodova u odnosu na kolovoz na godišnjoj razini, a u odnosu na srpanj za 0,8 posto. Pritom su na rast inflacije najviše utjecale cijene energije, koje su u rujnu poskupjele 20,5 posto na godišnjoj razini, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli tek za 0,2 posto, a industrijski neprehrambeni proizvodi pojeftinili su za 1,4 posto.

“Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast. Da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35 posto viša, bila bi oko sedam znači”, rekao je Plenković odgovarajući na novinarska pitanja.

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Podsjetio je i da su cijene motornih goriva niže zbog vladinih tjednih intervencija i naveo da je u u ovom trenutku plavi dizel jeftiniji za 10 centi, eurosuper za 20, a eurodizel čak za 32 centa, u odnosu na cijene koje bi se formirale bez vladinih mjera.

Dodao je da i dalje postoji prostor da se intervencijama ublaži rast cijena goriva, jer Hrvatska na vrijeme traži Europsku komisiju da joj dozvoli iznimno spustiti trošarine i ispod minimalnog praga određenog europskim propisima. Nova intervencija vlade očekuje se idućeg ponedjeljka.

“Danas je petak, pričekat ćemo još sutra, pa ćemo vidjeti kakva je situacija za ponedjeljak, ali u svakom slučaju bit će telefonska sjednica Vlade, mi ćemo ponovno intervenirati, prostora još uvijek ima, ali nemamo u ovom trenutku konačne izračune”, poručio je premijer.

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