Plenković zahvalio 'ekspertima za poljoprivredu na isporuci lubenica', Božinovića zadužio da osigura Markov trg

Prije početka sjednice Vlade u četvrtak premijer Andrej Plenković je komentirao aktualna događanja kazavši da očekuje da će Zakon o obnovi Zagreba biti donesen sa što većom većinom

Naime europarlamentarac Ivan Vilibor Sinčić izveo je u četvrtak neobičan 'performans' na Markovu trgu, pred zgradom Vlade. Organizirao je ondje, pred vratima Vlade, iskrcavanje hrpe lubenica, sve kako bi ukazao na neravnopravan položaj hrvatskih i ostalih europskih poljoprivrednika.

Premijer je kazao da je u srijedu završena faza dostave ponuda za nabavku novog višenamjenskog borbenog aviona, a proces evaluacije dostavljenih ponuda će trajati iduća tri mjeseca. Izrazio je nadu da će školska godina proći dobro. 'Nadamo se da će činjenica da je 90 posto škola odabralo model A uz pridržavanje svih epidmeioloških mjera proći dobro. Vodimo računa o odgovornosti, one tri točke -. higijena, distanca, dezinfekcija', kazao je Plenković i dodao da se ne rukuju. Plenković se osvrnuo i on neki dan rukovao jer mu je dosadilo odbijati rukovanje s predsjednikom Republike, a smatra da to ne treba raditi. 'Nemojte se rukovati, slušajte mnistra Beroša i epidemiologe', poručio je.

Plenković se osvrnuo i na presudu prema kojoj je konačno hrvatskim vinarima omogućeno da koriste naziv teran.

'Još jedna sudska presuda europskih institucija u korist Hrvatske', kratko je primijetio Plenković.

Ministar zdravstva Vili Beroš se pojavio s maskirnom maskom na licu na sjednici pa mu je Plenković kazao da je to izgleda neka nova moda u zdravstvenom sustavu.

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je stanje proračuna u prvom polugodištu 2020. godine je kazao da je pad BDP-a bio 7,8 posto u prvih šest mjeseci ove godine. Prihodi proračuna su bili 60,6 milijardi kuna što je pad od 7,2 posto.

'Kad se sve zbroji i oduzme minus državnog proračuna je 16,7 milijardi kuna, a dug konsolidirane države 17,9 milijjuna kuna, što je 4,9 posto od ukupnog BDP-a države', kazao je ministar finncija.