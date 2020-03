Plenković: Vjerujem da ćemo uspješno voditi stranku do pobjede na izborima

Andrej Plenković, koji je u nedjelju uvjerljivo ponovno izabran za predsjednika HDZ-a, izjavio je po objavi rezultata da vjeruje da će novo vodstvo stranke uspješno predvoditi stranku i članstvo do pobjede na parlamentarnim izborima.

"Važno je da treba otkloniti teze koje ne stoje. HDZ je na dominantnom mjestu desnog centra u hrvatskoj politici, dijelimo državotvorne i domoljubne vrijednosti. Nemam dojam da su drugi članovi nešto više Hrvati nego što smo mi. To je jedna teza koja se baca u eter uglavnom od ljudi van HDZ-a, s ciljem da dođu na mjesto HDZ-a, a HDZ je taj koji je glavni, koji ima najveći broj ljudi i najveću potporu, tako će i ostati", smatra Plenković.

Upitan kako komentira svoj politički legitimitet budući da je 210.000 članova dobio 44.000 glasova, premda nisu još svi prebrojani.

"To je jako dobar legitimitet, kada dođemo do 100 posto prebrojanih glasova doći ćemo skoro do 70.000 ljudi. Zadnji put kad sam bio izabran imao sam nešto preko 90.000, u ovakvim okolnostima kad imate epidemiju, praktički vam je to isti legitimitet kao i prije", naglasio je Plenković.

Uvjeren je da će nakon ovih izbora poboljšati rejting stranke. "Mislim da će ljudi prepoznati što je u biti HDZ, i da će to utjecati pozitivno", zaključio je.