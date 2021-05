Plenković: Ukupni rezultati su dobri, a Davor Filipović je velik dobitak za HDZ

HDZ je održao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog vijeća u Zagrebu nakon čega je predsjednik Andrej Plenković dao izjavu

“Zadovoljni smo Osijekom, Splitom, činjenicom da je HDZ pobijedio i u nekim od najvećih gradova poput Velike Gorice, Vinkovaca, Krapine, Virovitice, ukupni rezultati su dobri. Riječ je o izborima u petoj godini našeg mandata, i dalje očekujem angažman naših kandidata”, rekao je.

“Davor Filipović je velik dobitak za HDZ”, dodao je odgovarajući na pitanje koliko je zadovoljan uspjehom u Zagrebu. “Bila je to tijesna utakmica za drugo mjesto, žao i je da nije on drugi. No naša lista je druga u Zagrebu.”