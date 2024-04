Plenković u Dubrovniku: 'Treba li Hrvatskoj spas?'

Naglasio je da je kombinacijom Vladinih mjera, požrtvovnošću hrvatskog radnika, sposobnošću i kreativnošću hrvatskih poslodavaca, u njihovom mandatu došlo do onoga što je bila misao vodilja 2016. - do dublje integracije u EU i hvatanja koraka s razvijenim zemljama. Plenković je poručio da mu je "smiješno, bizarno i naivno" slušati teze kršitelja Ustava, koji poručuje da je Hrvatska u katastrofi. „Poručuje da Hrvatskoj treba hitna katarza, koju će nam valjda osigurati on sa svojim jatacima, temeljem svoje fantastične bilance i predsjedničkog mandata bez ikakve ostavštine. I to sastavljanjem vlade nacionalnog spasa", naveo je Plenković upitavši: Treba li Hrvatskoj spas?

Predlažem, kaže, da naš odgovor bude – apsolutno! Pa ćemo reći: molimo vas, spasite nas od izgrađenog Pelješkog mosta, LNG terminala na Krku, druge cijevi tunela Učka, koridora Vc u Baranji, od autoceste do Siska, od 25 milijardi eura koje smo osigurali za razvoj Hrvatske u ovom desetljeću. Nadasve nas spašavajte od eura, Schengena, OECD-a, 'Crnih jastrebova', Bradleyja, i apsolutno nas što prije spasite od 12 Rafalea, rekao je Plenković.

>>> Interaktivnu kartu izbornih jedinica pogledajte u nastavku. Klikom na svaku jedinicu otvara se prozor s čelnicima lista najvećih stranaka.