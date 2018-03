Plenković: Svi imaju pravo na prosvjed u demokraciji

Predsjednik hrvatske Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak u Bruxellesu da ne vidi ništa sporno da i neki članovi njegove stranke prosvjeduju protiv Istanbulske konvencije jer u demokratskom društvu svi imaju pravo na prosvjed i da će on kroz dijalog objašnjavati zašto je to dobro za hrvatsko društvo

'Duboko sam uvjeren da živimo u demokratskom društvu, da ljudi mogu prosvjedovati, prosvjeduje se i ovdje u Bruxellesu svako malo, prosvjeduje se u Zagrebu i drugim gradovima oko drugih tema', rekao je Plenković po završetku summita EU-a, upitan o mogućnosti da se na subotnjem prosvjedu ispred sjedišta HDZ-a u Zagrebu pojavi netko iz HDZ-a.

'Mi smo u političkoj areni, u kontekstu jednog društvenog fenomena za koji izražavam stav koji kao smjer smatram da je dobar za hrvatsko društvo i državu. Ja ću se za to zalagati, osluškujući i uvažavajući što drugi misle, respektirajući njihov stav i nastojeći napraviti ono što iz ove uloge koju sada imam, mislim da je dugoročno dobro za hrvatsko društvo. To je ono što radim i zato ćemo kroz dijalog u predstojećem razdoblju prije nego što prijedlog zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije dođe na dnevni red Sabora učiniti sve da to pojasnimo. Što se tiče HDZ-a mi smo do sada pojasnili velikom broju županijskih organizacija vrlo strpljivo, temeljito i detaljno. Kada ljudi čuju sve argumente onda su te odluke vrlo uvjerljivom većinom na strani zagovornika ratifkacije', kaže Plenković.