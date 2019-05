Plenković: Sustav domovinske sigurnosti uspješno djeluje u kriznim situacijama

Premijer Andrej Plenković, izjavio je u utorak u Divuljama, nakon međuresorne vježbe "Sigurnost 19" u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu, da je vježba pokazala kako sustav domovinske sigurnosti i sinergija svih dionika uspješno djeluju u kriznim situacijama i na teško pristupačnom terenu.

U financijskom okviru unutar EU od 2021. do 2027. trostruko povećanje za pitanja sigurnosti

Da je današnja vježba sjajan primjer kako se sustav zaštite i spašavanja izgrađuje, ocijenio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Rekao je da je iz godine u godinu sustav sve bolji, koferentniji i učinkovitiji i sve se više obraća pozornost na prevenciju.

Istaknuo je da se u financijskom okviru unutar EU u razdoblju od 2021. do 2027. godine predviđa trostruko uvećanje ukupnih sredstava za pitanja sigurnosti.

"Kada se govori o zaštiti i spašavanju, specifično unutar toga, četiri puta je više sredstava nego što je do sada EU izdvajala. To za nas znači veliku mogućnost i obvezu. No mislim da je Ministarstvo unutarnjih poslova upravo s natječajem vezanim za radio komunikacijska sredstva za sve žurne službe i za novih više od 90 vatrogasnih vozila, pokazalo kako ima ljude, znanje i sposobnost da ta sredstva povuče i to je posao kojim ćemo se kontinuirano baviti", rekao je Božinović.