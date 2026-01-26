Plenković se obratio javnosti, komentirao Ćorića: 'Dobre je volje, pun je energije'

Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će Tomislav Ćorić preuzeti treću ministarsku dužnost. Njegovo imenovanje bi, ako sve protekne u redu, trebalo biti već ovog tjedna

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Nacionalnog vijeća i Predsjedništva HDZ-a, komentirao je imenovanje Tomislava Ćorića za ministra financija nakon što je Marko Primorac prihvatio kandidaturu za potpredsjednika Europske investicijske banke. "Sad su se stekli uvjeti za drugu kandidaturu, u najvećoj investicijskoj banci EU, da u okviru grupe u kojoj su Slovačka, Mađarska i Hrvatska, predložimo svog kandidata, službujućeg ministra Marka Primorca, koji je dobio sve reference za poziciju potpredsjednika po prvi put nakon 13 godina otkako je Hrvatska dio EIB-a", rekao je Plenković i nastavio:

Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic dao je izjavu za medije nakon zajednicke sjednice Predsjednistva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

"Imenovat ću Tomislava Ćorića, bivšeg ministra iz prvog i dijela drugog mandata. Nakon četiri godine u HNB-u prihvatio je poziv da nastavi našu politiku rasta gospodarstva, visoke zaposlenosti, niske nezaposlenosti, jačanja kreditnog rejtinga, a s obzirom na svoje iskustvo, vjerujem da će brzo uhvatiti ritam i nastaviti dalje zadanim smjerom", rekao je Plenković.

Imenovanje uskoro Proces imenovanja Ćorića mogao bi biti gotov čak i ovog tjedna, naglasio je. "Ako se uspije u četvrtak bilo bi sjajno. Dotad bi bile i sjednice odbora za europske poslove i za financije. Ćorić je bio tu, dobre je volje, pun energije. Vodio sam konzultacije s predstavnicima partnera u Vladi, oni su zadovoljni", dodao je. Mnoge je iznenadila ovakva zamjena pozicija, no Plenković tvrdi da su na tome radili već neko vrijeme. "Kad stvari imaju međunarodnu dimneziju važno je raditi puno, ozbiljno, kvalitetno i tiho, onda će se to ostvariti. Za razliku od ranijih situacija kad smo slali nekoliko ljudi istovremeno, sjetite se Marije Pejčinović Burić i Dubravke Šuice, na političke dužnosti u najviša europska tijela, sad postavljamo važne ljude i u najvažnije ekonomske institucije", rekao je te dodao: