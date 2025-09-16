Plenković: SDP-ovci su bili grobari hrvatske ekonomije

Sa stranačkim kolegama je, između ostalog, razgovarao o jačanju gospodarstva, zasjedanju Sabora tijekom jeseni, i kreditnom rejtingu, a opet se osvrnuo na jučerašnji 'aktualac' u Saboru.

'Vjerujemo da smo svojim odgovorima, ali i zastupnicima i zastupnicama, kao i javnosti, dali uvid u pitanja o pojedinim resorima, politikama i političkim temama koje su dominirale prethodna dva mjeseca. Naš rezime jest da je lijeva oporba nastavila s fikcijom ustašizacije Hrvatske, koje nema, ali je oni vide. To smo temeljito pojasnili jučer. I otklonili. Neki od aktera na krajnjem desnom spektru pokušavaju razne simbole generalizirati i dozvoliti na svim nivoima. Naša politika je čvrsto pozicionirana na desnom centru, ispravna, razumna, odgovorna i jedina realna', kazao je Plenković, prenosi N1.