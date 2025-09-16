Plenković: SDP-ovci su bili grobari hrvatske ekonomije

Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) dao izjavu za medije, osvrnuvši se na glavne društveno-političke teme u zemlji
Sa stranačkim kolegama je, između ostalog, razgovarao o jačanju gospodarstva, zasjedanju Sabora tijekom jeseni, i kreditnom rejtingu, a opet se osvrnuo na jučerašnji 'aktualac' u Saboru.
'Vjerujemo da smo svojim odgovorima, ali i zastupnicima i zastupnicama, kao i javnosti, dali uvid u pitanja o pojedinim resorima, politikama i političkim temama koje su dominirale prethodna dva mjeseca. Naš rezime jest da je lijeva oporba nastavila s fikcijom ustašizacije Hrvatske, koje nema, ali je oni vide. To smo temeljito pojasnili jučer. I otklonili. Neki od aktera na krajnjem desnom spektru pokušavaju razne simbole generalizirati i dozvoliti na svim nivoima. Naša politika je čvrsto pozicionirana na desnom centru, ispravna, razumna, odgovorna i jedina realna', kazao je Plenković, prenosi N1.
Naglasio je i da oporba nije postavila nijedno relevantno pitanje o gospodarstvu, paketu mjera ili standardu građana. Taj paket mjera posebno je kritizirao SDP i prognozirao probleme za ekonomiju i gospodarstvo.
'Što se tiče prognoza SDP-a, dosta sam dugo na ovoj dužnosti i pamtim njihove druge prognoze. Sjećate se kad je krenula covid kriza, predviđali su gubitak 400.000 radnih mjesta, što se nije dogodilo. Zahvaljujući nama. Oni su bili gospodarski grobar hrvatske ekonomije. Zahvaljujući nama, nezaposlenost nikad nije bila manja. Mogli su jučer govoriti o tome, ali nisu, bavili su se utvarama."
Predsjednik Zoran Milanović ponovno je kritizirao Izrael i hrvatsku politiku prema Izraelu.
'Ne znam ima li koji europski službujući predsjednik koji u tri i pol godine nije posjetio Ukrajinu. S druge strane, višegodišnji sukob Izraela i Palestine, koji je eskalirao napadom Hamasa 7. listopada 2023. U ovom trenutku je 147 zemalja priznalo Palestinu i jesu li spriječili odgovor Izraela na Hamasov napad? Nažalost, nije. Politika koju zagovaramo, kao i ona dvije lijeve vlade, jest osigurati dva temeljna cilja - da Palestinci dobiju svoju državu i mi to podržavamo, a da Izrael dobije svoju sigurnost.'