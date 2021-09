Plenković progovorio o obnovi i Vanđeliću, a komentirao i predsjednika Studentskog zbora: 'To nema veze s HDZ-om'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak sudjelovali su, povodom Dana Grada Bjelovara, na obilježavanju Dana bjelovarskih branitelja i svečanoj sjednici Gradskog vijeća.

Potom je naveo neke od projekata, prenosi RTL . "Smatram da će svi projekti koji su dobro pripremljeni u sljedećim godinama pomoći razvoju grada. Posebno je važna brza cesta. Bit će konačno gotova do kraja mandata naše Vlade, time će Bjelovar konačno biti integriran sa Zagrebom. Tu cestu ćemo nastaviti i do Virovitice, to je jedan od naših prometnih prioriteta”, rekao je premijer dodavši kako je ukupan projekt vrijedan oko 400 milijuna kuna.

"Pomoći ćemo riješiti pitanje završetka opće bolnice u Bjelovaru, projekte vezane za turizam, geotermalne izvore", nabrojao je premijer i dodao da će se politika regionalng razvoja demonstrirati i danas ovdje u Bjelovaru.

O susretu ministra Ćorića i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i o tome koliko Vlada može pomoći Zagrebu, premijer je rekao: "Mi smo danas donijeli odluku da gradu Zagrebu damo beskamatni zajam od 150 milijuna kuna. Vlada jednako kao što pristupa Bjelovaru, pomagat će svim drugim gradovima. Suradnja nam je jako dobra. Sa svima".

Komentirajući Damira Vanđelića i suradnju s njim rekao je da tu nema što dodati.

"Ne znam kuda idete s tim pitanjem. Imate ministra Horvata koji je zadužen za pitanja obnove. Bitno mi je da se sve obnovi i da se sama obnova ubrza. Svi se moraju baviti svojim poslovima, a ne drugim temama", poručio je.

O promjenama viznog režima sa SAD-om, kaže: "To je sjajan uspjeh. Ušli smo u taj program, spadamo među one zemlje za koje SAD kažu da smo pouzdani partneri u smislu sigurnosti. Želim zahvaliti potpredsjedniku Božinoviću i MUP-u. Dovest će to do rasta trgovine između SAD-a i Hrvatske, to je za nas jako dobro. To je dobro i za naš put prema Schengenu".