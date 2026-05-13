SARAJEVO I BANJA LUKA

U BiH podijeljena mišljenja oko Schmidtova odlaska, neki žele ukidanje njegovih odluka

I.K./Hina

13.05.2026 u 13:55

Christian Schmidt
Izvor: EPA / Autor: FABIO CIMAGLIA
Političari iz Sarajeva i Banje Luke različito su u srijedu komentirali najave smanjenja ovlasti međunarodng predstavnika u BiH - od poziva da se snažan angažman nastavi do zahtjeva da se ukinu njegove nametnute odluke.

Sadašnji predstavnik Christian Schmidt potvrdio je u ponedjeljak na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da se povlači nakon petogodišnjeg mandata.

Zamjenica stalnog predstavnika SAD-a pri UN-u Tammy Bruce najavila je da će novi visoki predstavnik imati ograničene ovlasti koje će postupno prenositi domaćim vlastima.

Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji je donesen uz posredovanje SAD-a, okončan je rat koji je trajao tri i pol godina te je uspostavljena međunarodna supervizija kroz Ured visokog predstavnika (OHR). Posljednjih godina traje rasprava je li došlo vrijeme da se taj mandat završi.

Stalni predstavnik BiH pri UN-u i bivši predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zlatko Lagumdžija ocijenio je kako sjednica Vijeća sigurnosti nije značila pobjedu politika koje traže ukidanje OHR-a, nego njihov poraz.

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković odbacio je tvrdnje da Schmidtov odlazak znači gašenje ili izmještanje OHR-a, kao i smanjenje njegovih ovlasti. Dodao je kako “nema govora” o brisanju Schmidtovih odluka ni o redukciji nadležnosti visokog predstavnika.

S druge strane, čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik ponovio je da će Republika Srpska proglasiti neovisnost ako odlazeći visoki predstavnik nametne zakon o državnoj imovini te je zatražio poništavanje svih ranijih njegovih odluka.

Izvor: EPA / Autor: NIDAL SALJIC

Hrvatski političari u BiH načelno zagovaraju izmještanje OHR-a iz BiH i smanjenje neograničenih ovlasti kakve su imali visoki predstavnici te preuzimanje odgovornosti lokalnih strana.

Ime novog visokog predstavnika moglo bi se znati početkom lipnja kada u Sarajevu zasjeda Vijeće za provedbu mira kojega čine najutjecajnije zemlja zapada, Turske i Rusije koja je bila zamrznula svoj rad zbog imenovanja Christiana Schmidta mimo procedure u Vijeću sigurnosti UN-a.

