U BiH podijeljena mišljenja oko Schmidtova odlaska, neki žele ukidanje njegovih odluka

Političari iz Sarajeva i Banje Luke različito su u srijedu komentirali najave smanjenja ovlasti međunarodng predstavnika u BiH - od poziva da se snažan angažman nastavi do zahtjeva da se ukinu njegove nametnute odluke.
Sadašnji predstavnik Christian Schmidt potvrdio je u ponedjeljak na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da se povlači nakon petogodišnjeg mandata.
Zamjenica stalnog predstavnika SAD-a pri UN-u Tammy Bruce najavila je da će novi visoki predstavnik imati ograničene ovlasti koje će postupno prenositi domaćim vlastima.
Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji je donesen uz posredovanje SAD-a, okončan je rat koji je trajao tri i pol godina te je uspostavljena međunarodna supervizija kroz Ured visokog predstavnika (OHR). Posljednjih godina traje rasprava je li došlo vrijeme da se taj mandat završi.
Dodik prijeti neovisnošću Republike Srpske
Stalni predstavnik BiH pri UN-u i bivši predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zlatko Lagumdžija ocijenio je kako sjednica Vijeća sigurnosti nije značila pobjedu politika koje traže ukidanje OHR-a, nego njihov poraz.
Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković odbacio je tvrdnje da Schmidtov odlazak znači gašenje ili izmještanje OHR-a, kao i smanjenje njegovih ovlasti. Dodao je kako “nema govora” o brisanju Schmidtovih odluka ni o redukciji nadležnosti visokog predstavnika.
S druge strane, čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik ponovio je da će Republika Srpska proglasiti neovisnost ako odlazeći visoki predstavnik nametne zakon o državnoj imovini te je zatražio poništavanje svih ranijih njegovih odluka.
Hrvatski političari u BiH načelno zagovaraju izmještanje OHR-a iz BiH i smanjenje neograničenih ovlasti kakve su imali visoki predstavnici te preuzimanje odgovornosti lokalnih strana.
Ime novog visokog predstavnika moglo bi se znati početkom lipnja kada u Sarajevu zasjeda Vijeće za provedbu mira kojega čine najutjecajnije zemlja zapada, Turske i Rusije koja je bila zamrznula svoj rad zbog imenovanja Christiana Schmidta mimo procedure u Vijeću sigurnosti UN-a.