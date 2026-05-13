U BiH podijeljena mišljenja oko Schmidtova odlaska, neki žele ukidanje njegovih odluka

Sadašnji predstavnik Christian Schmidt potvrdio je u ponedjeljak na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da se povlači nakon petogodišnjeg mandata.

Zamjenica stalnog predstavnika SAD-a pri UN-u Tammy Bruce najavila je da će novi visoki predstavnik imati ograničene ovlasti koje će postupno prenositi domaćim vlastima.

Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji je donesen uz posredovanje SAD-a, okončan je rat koji je trajao tri i pol godina te je uspostavljena međunarodna supervizija kroz Ured visokog predstavnika (OHR). Posljednjih godina traje rasprava je li došlo vrijeme da se taj mandat završi.