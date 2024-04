Plenković potvrdio: Bit ću prvi na listi za Europski parlament

Izbori za Europski parlament održavaju se 9. lipnja, a već se neko vrijeme neslužbeno može čuti da će listu predvoditi Andrej Plenković te se to stavlja u kontekst toga da bi on bio izabran za predsjednika Europske komisije, a da bi čelo HDZ-a prepustio nekome drugome, a spominje se potpredsjednik stranke Ivan Anušić. Sam Plenković danas je potvrdio da će predvoditi listu HDZ-a 9. lipnja, a na novinarsko pitanje je li to odstupnica i bijeg u Bruxelles, odgovorio je: