Plenković iz Bruxellesa: GONG je produžena ruka SDP-a koja pokušava poljuljati Šuicu

Nakon što su iz GONG-a izvijestili da su zbog Dubravke Šuice pisali europarlamentarcima, stigao im je odgovor od premijera Andreja Plenkovića

O tome se danas iz Bruxellesa oglasio i premijer Plenković . ' Šuica je prošla saslušanje na Odboru za europske poslove u Saboru. Tamo su zastupnici SDP-a postavljali pitanja na ove teme koje sada kao slučajno baš reciklira GONG, koji se isključivo angažira jedino na politici SDP-a. To je jedna lijeva nevladina organizacija koja radi sada jednu veliku kampanju i šalje dopise zastupnicima u Europskom parlamentu ne bi li na neki način poljuljala stav pojedinih zastupnika o hrvatskoj kandidatkinji. To javnost treba znati, u ovo trenutku kvazi neovisni GONG radi kampanju protiv buduće potpredsjednice Europske komisije iz Hrvatske', kazao je Plenković.

Novinari su Plenkovića pitali i o odgovoru na zastupničko pitanje Nikole Grmoje oko događanja u Fondu koje je on postavio još u travnju. Podsjetimo, ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić kazao je danas da je odgovor na pitanje još u svibnju poslao na Vladu. Međutim odgovor iz Vlade nikada nije došao do Grmoje.

'Ne znam gdje je zapelo, nemam pojma. Vi znate da smo mi odgovorili već na preko 1500 pitanja', kazao je Plenković.

Dodao je da o snimci u kojoj šef Fonda za zaštitu okoliša Dubravko Ponoš vrijeđa zaposlenika Fonda Mislava Kotarca ništa nije znao.

Komentirao je i jučerašnji koalicijski sastanak u restoranu Baltazar. 'To je bio skroz normalan sastanak. Nije valjda se prvi put u povijesti hrvatskog političkog života i koalicija parlamentarna većina nalazila u restoranu, a ne nužno u Vladi. Nama je to prvi put jer smo skromni, ne pijemo, ne jedemo puno, smršavili smo. Imali ste onu Kukuriku koaliciju, pa oni su i startali iz restorana. Ne vidim da je to bila neka tajna ili drama', rekao je Plenković.

Na pitanje je li riješio sve s HVIDR-om, podsjetio je na svoje jutrošnje izlaganje na Vladi. 'Mi smo učinili sve što želimo i što smo obećali, što činimo iz srca i moralnih obaveza prema hrvatskim braniteljima i nastavit ćemo', dodao je.

Upitan boji li se prosvjeda, kazao je da se 'ničeg ne boji.' 'Sastav parlamentarne većine, smjer zemlje, politiku uključivosti prema manjinama vodi Vlada, vodi politika', kazao je Plenković.