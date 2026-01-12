Plenković odgovorio Milanoviću na opasku oko polovnih Rafala: Nisi sudjelovao u nabavi

Milanović je u petak rekao da su Francuzi Hrvatskoj „uvalili rabljene avione” a „Srbiji prodali nove”, zbog čega sad „moramo kupiti novu opremu”. „To je savezništvo, partnerstvo? To se ne radi”, izjavio je predsjednik.

Plenković mu je uzvratio rekavši da predsjednik, ujedno vrhovni zapovjednik vojske, ne sudjeluje u vojnoj nabavi, a kasnije je spreman „napadati na neprimjeren način”.