Hrvatsko nebo više neće čuvati Talijani i Mađari: Rafalei su spremni!

S prvim danom 2026. godine, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) potpuno preuzima kontrolu nad našim nebom. Eskadrila od dvanaest višenamjenskih borbenih zrakoplova, Rafalea, štitit će naš zračni prostor nakon što su hrvatski piloti posve završili i obuku za upravljanje jednim od trenutačno najboljih borbenih zrakoplova na svijetu

Od 1. siječnja i službeno preuzimaju tu zadaću u sklopu NATO-ova sustava nadzora i zaštite zračnog prostora, javlja HRT. 'Trenutačno ćemo nadzirati i štititi naš zračni prostor u sklopu NATO-ove integrirane protuzračne i proturaketne obrane, u okviru takozvanog air policinga. To je je kolokvijalni naziv za mirnodopski nadzor i zaštitu zračnog prostora i s višenamjenskim borbenim avionom bit ćemo aktivan sudionik 365 dana, 24 sata dnevno, danju i noću, u petnaestominutnoj pripravnosti', rekao je brigadir Krešimir Ražov, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Od početka prosinca prošle godine zadaću air policinga za Hrvatsku su obavljali Talijani s Eurofighterima i Mađari s Gripenima. Iako Hrvatska ni u jednom trenutku nije ostala bez svoje borbene flote, prijelaz na napredne Rafale zahtijevao je dugotrajnu obuku zrakoplovnog osoblja zaduženog za sigurnost hrvatskog neba.

'Naši piloti, tehničari, inženjeri i oružari spremni su za ovu zadaću, spremni su dežurati u timovima. Polijeće se za 15 minuta u mirnodopskom dijelu ako je zrakoplov izgubio komunikaciju ili nije identificiran; odmah se pokreće takozvani Alpha Scramble ili Active Scramble, dolazi do identifikacije, upozorenja i ispraćanja potencijalne prijetnje iz zračnog prostora', istaknuo je brigadir Ražov. Potpisan ugovor o razvoju sustava protudronske obrane Iako su Rafalei okosnica zaštite neba, nisu jedini sustav. Tu su i napredni radarski sustavi te naoružani besposadni sustav Bayraktar TB2. Prije nekoliko dana potpisan je i ugovor vrijedan 125 milijuna eura s domaćim tvrtkama za razvoj sustava protudronske obrane. 'Radi se o dva stacionarna sustava koja će biti postavljena za zaštitu vojne kritične infrastrukture i dva mobilna sustava. Mi želimo zaštititi našu kritičnu infrastrukturu – radi se o aerodromu u Zagrebu i u Zadru', kazao je Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade i ministar obrane.

+5 Vježba hrvatskih i francuskih aviona Rafale Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Francuske zračne i svemirske snage