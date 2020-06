Plenković obišao dograđeni dio varaždinskoga Tehnološkog parka

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u srijedu je za boravka u Varaždinskoj županiji obišao i dograđeni dio varaždinskoga Tehnološkog parka, vrijedan 16 milijuna kuna, koji je u cijelosti financiran europskim novcem

'U svakom slučaju, mislim da je ovo jedna dodana vrijednost za Varaždinsku županiju i grad Varaždin. Posebno je dobro što je ovdje puno ljudi koji su završili FOI, puno je ljudi koji su obrazovani na Sveučilištu 'Sjever', što Varaždin i sjever Hrvatske čini obrazovnim centrom Republike Hrvatske', istaknuo je Plenković. Dodao je da je Vlada u Varaždinskoj županiji učinila velike pomake u fiskalnoj decentralizaciji.

Rekao je da su Zakonom o financiranju lokalne i područne samouprave u odnosu 2017. na 2019. godinu za županije, gradove i općine povećani izvorni prihodi oko 170 milijuna kuna, što je više od 50 posto više izvornih prihoda.

'To je bila sjajna poruka središnje vlasti i naše Vlade da svi oni budu akteri i bolje rješavaju svoje prioritete', rekao je premijer. Dodao je kako je u mandatu ove Vlade u Varaždinskoj županiji ugovoreno 1,7 milijarda kuna europskih financijskih sredstava.

'Ukupna investicija u ovu županiju je oko dvije milijarde kuna. Za cijeli sjever, dakle za cijelu 3. izbornu jedinicu osam milijardi kuna', istaknuo je.

Na primjedbu novinara da HDZ ne stoji baš najbolje u 3. izbornoj jedinici u odnosu prema Restart koaliciji te na pitanje smatra li da ovaj put HDZ može dobiti više od četiri mandata, Plenković je odgovorio da će se truditi te da na tom području imaju sjajna postignuća.

'Sve ovo što sam izgovorio sada je zalog tome da dobijemo veću podršku. Prema tome, ovo što sam kazao su bila naša jasna usmjerenja da svakom dijelu Hrvatske pristupamo apsolutno jednako i da se trudimo ojačati ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske', rekao je.

Ponovio je da su na listi HDZ-a ljudi koji imaju iskustva i u Vladi i u Saboru, ljudi koji su gradonačelnici mnogih gradova i načelnici općina.

Na primjedbu novinara da u Varaždinu HDZ koalira s gradonačelnikom koji je nepravomoćno osuđen za kazneno djelo, da je oštetio grad za milijune odgovorio je: 'To je suradnja na lokalnoj razini. Svima nam je poznat taj slučaj, on traje godinama. Vidjet ćemo kakva će biti odluka. To je nešto što vi znate bolje nego ja'.

Vezano uz prosvjed Živog zida tj. koalicije Dosta pljačke ispred središnjice HDZ-a te njihove tvrdnje da je moguće da je korona laž, Plenković je rekao da "tako nešto može biti svojstveno samo takvoj stranci".

Plenković Pernaru: Sigurno je laž više od devet milijuna zaraženih, stotine tisuća umrlih

'Sigurno je laž više od devet milijuna zaraženih u svijetu, stotine tisuća umrlih. Neka odu malo u SAD pa pogledaju statistiku, ako ne vjeruju hrvatskoj', rekao je premijer. 'Neka budu još glasniji, neka još bolje artikuliraju te teze. Siguran sam da će to hrvatski građani jako honorirati na izborima. Nisam ništa pametnije očekivao od te ekipe', ocijenio je Plenković.

Na prosvjedu koalicije Dosta pljačke Ivan Pernar je rekao da po svemu što vidimo ista pravila ne vrijede za sve, ili je 'Andrej Plenković sam svjestan da je ova pandemija zapravo isforsirana, da ona nije toliko opasna kao što se medijski prikazuje, i da smo zapravo žrtve masovne obmane i laži. Moguće je i oboje', ustvrdio je Pernar.

Na pitanje o susretu s Novakom Đokovićem Plenković je Varaždinu ponovio je kako je bitno osloniti se na mišljenje stručnjaka, epidemiologa i infektologa i ne slušati političke aktiviste, 'nadriliječnike iz oporbe'. Novinarima je rekao kako bi bilo bi dobro da malo više govore o tome koliko se grle i rukuju čelnici oporbe kad obilaze Hrvatsku. 'To treba biti tema', istaknuo je i dodao da se rukovao jedino s Ćirom Blaževićem prije utakmice, nakon čega su obojica dezinficirali ruke.