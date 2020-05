Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je konferenciju za medije u Vladi povodom raspuštanja Hrvatskog sabora i najave novih izbora. Dobar dio konferencije je potrošio nabrajajući uspjehe svoje Vlade.

Odgovarajući na novinarske pitanje vezano uz izjavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave kazao je da je vlada kojoj je na čelu mnogo učinila za taj grad. Kazao je da poruka koju je Penava protumačio kao prijetnju nije to bila. 'Za takvo nešto protumačiti kao prijenju treba biti jako kreativan', istaknuo je premijer.

Plenković je govoreći o tome što su mogli više napraviti kazao da su možda mogli više napraviti u preokretanju demokratskih trendovima i da bi volio da su ljudi više mogli putovati.

'S izazovima smo se nosili odvažno i tako ćemo nastaviti i ubuduće', naveo je Plenković.

Na ponovljeno pitanje o Penavi kazao je da ne zna koji su njegovi ciljevi, ali da je cijeli HDZ bio stao iza njegove kandidature za gradonačelnika Vukovara i da bi opet to napravio.

Za prosvjed pred Hrvatskim saborom zbog nedonošenja zakona o obnovi Zagreba je rekao da je to bio politički aktivizam lijeve oporbe u Gradu Zagrebu.

Tvrdi da je tekst zakona o obnovi Zagreba kvalitetan i da vjeruje da će biti odmah na početku idućeg saziva donesen.

'Meni kao nekome rođenom u Zagrebu jako je stalo da se Zagreb obnovi', poručio je

Tvrdi da se žurilo da bi se opet našli na meti kritike.

'Svatko tko je racionalan, shvaća da će obnova trajati godinama i zato je potrebno stvoriti valjan okvir', poručio je.

Naglasio je da netko tko ima sredstva i imao je osiguranje ne mora nikoga čekati jer je privatna imovina zaštićena kategorija. Problem su ovi drugi, dodao je.

'Razumijem političko profiterstvo nekoliko aktivista, ali kao predsjednik vlade s velikim iskustvom mogu razabrati drveće od šume', kaže Plenković.

Govoreći o predstojećim izborima kazao je da će birači vidjeti tko je koliko napravio. Tvrdi da njegova vlada nije vlada demagogije i populizma. Kaže da je izborni sustav takav da ne zna što bi se trebalo dogoditi da jedna lista dobije 76 mandata. Nakon izbora će pokušati surađivati s onima kojima mogu raditi na dobrobit hrvatskih građana te onima koju su im programski i svjetonazorski slični

Govoreći treći put o Penavi kazao je da ne dovodi on njegovo mjesto u HDZ-u. 'Ne razgovaram ja sa Škorom', kazao je Plenković. Na moguću veliku koaliciju sa SDP-om je kazao da je to toliko izlizana priča na koju je toliko puta odgovoreno, a koju nameću neki treći pa bi na to i sami trebali odgovoriti.