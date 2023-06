Plenković o sastanku sa sindikatima: 'Ono što je na stolu je itekako dobro'

Na pitanje o promjeni izbornih jedinica i kritikama stručnjaka prema istima, odgovara: “Što se tiče današnjeg sastanka, htjeli smo saslušati čelnike katedri iz Zagreba, Splita, Osijeka i Rijeke. Mi smo čuli njih, oni su čuli nas. Mi smo rastumačili da je naše čitanje odluke Ustavnoga suda koji se dotaknuo Zakona o izbornim jedinicama – dakle, Ustavni sud nije ukinuo Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor. Profesorica Barić je dobro dijagnosticirala da Ustavni sud nije doveo u pitanje temelju stvar o kojoj danas razgovaramo – a to je da se 140 zastupnika bira u 10 izbornih jedinica po njih 14. Taj dio je tu. Naše čitanje je, ako Ustavni sud nije dirao ono što je srž ove teme, onda smo vidjeli – želite da jednak broj birača bira jednak broj zastupnika. Prema Popisu stanovništva iz 2021. – u 9 od 10 izbornih jednica smo ispod 5% razlike”.

“Ovo je jedna odluka Ustavnog suda koju poštujemo i gdje smo predložili da se uđe u okviru onoga što je Ustavni sud rekao. Kada bismo išli u veliku reformu izbornog sustava, onda to podrazumijeva puno širu raspravu, sudjelovanje eksperata, konzultacije, itd. Ovdje radimo ono što je minimalna intervencija – to se vidi jer ako vam 75% birača ostaje tamo gdje su bili do sada, ako je isti broj izbornih jednica, ako ste ispravili anomalije, onda smo ono što je bilo bitno riješili”, kaže Plenković.

“Meni je kao predsjedniku Vlade članice EU-a puno važnije da donesemo zakon do 30. rujna, a ne da budemo zemlja u kojoj nećemo imati zakon po kojem bi znali u kakvim izbornim jedinicama biramo zastupnike za idući saziv Sabora”.

Dotaknuo se i cijene energenata: “Mislim da su promjene koje su danas nastupile minimalne. Ukupno se radi o 6,3 centa. Ono što smo napravili je da smo malo podigli marginu marži za trgovce naftnim derivatima. Još uvijek su cijene u Hrvatskoj toliko jeftine da mi je jedan gospodin danas poslao poruku – Situacija je u Hrvatskoj cijena benzina 1,32 – u Austriji 2,099 – 70 centi razlike, Isto vozilo isti benzin. Mi smo omogućili našim građanima da imaju najjeftinije cijene naftnih derivata u EU”, kaže premijer.