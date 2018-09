Plenković o pokretanju postupka: Poštujem odluku, institucije rade svoj posao

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je odlučilo pokrenuti postupke protiv premijera Andreja Plenkovića te čelnika Mosta i potpredsjednika Hrvatskog sabora Bože Petrova vezano uz njihove aktivnosti prilikom izrade lex Agrokora. Odluku Povjerenstva komentirao je premijer Andrej Plenković

'Imali smo jednu, puno puta sam rekao, gospodarsku krizu koja je prijetila da preplavi gospodarstvo Republike Hrvatske, institucije, pa i političku stabilnost. Sve što smo poduzeli, da se isplate OPG-ovi, mali i srednji dobavljači, dali smo vremena da se svi postave na noge, osigurali stabilnost radnih mjesta... Mi smo skrenuli cunami, on je promašio metu. Nitko od vas ovdje niti od drugih aktera ne može sagledati posljedice koje bi bile da smo rekli 'ok, privatna kompanija, privatni rizik, pa neka propadne ona i sve s njom'. To bi bilo neodgovorno. Od mene kao predsjednika Vlade, tada potpredsjednice Vlade Dalić, svih nas. Povjerenstvo je donijelo odluku o pokretanju postupka i vidjet ćemo što će dalje biti. Poštujem odluku, tu sam kao odgovorni građanin da poštujem institucije, ne zlorabim ih. Mislim da bi bilo dobro da se naučimo da institucije imaju svoje zakonske ovlasti i način djelovanja', odgovorio je.

Afera SMS

U aferi SMS očito su 'pukle' određene mjere, cure informacije. Je li riječ o ugrozi nacionalne sigurnosti i hoće li se premijer sastati s predsjednicom kada se ona vrati iz SAD-a?

'Tu aferu uopće ne mogu komentirati, osim informacija koje čitam kao i vi. Neke informacije koje su objavili mediji nisu do mene došle nikakvim drugim putem. Očekujem da se istraži cijeli predmet. Naravno da nije dobro da iz sigurnosnog sustava izlaze informacije preko nekog tko s tim sustavom nema veze pa ih prosljeđuje nekom koga se obrađuje. To treba istražiti u okviru tijela koja su nadležna. To sigurno neće raditi predsjednik Vlade. Kad se predsjednica vrati, razgovarat ćemo', komentirao je premijer.

Za svoj razgovor s Milijanom Brkićem rekao je da 'nikakve drame tu nije bilo'.

'Bio je to otvoren razgovor i to je sve što ću kazati.'