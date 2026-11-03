Plenković o pobjedi studenata u Srbiji: 'Na proslavi nije bilo nijedne europske zastave'

Na summitu o proširenju EU-a u Bruxellesu Andrej Plenković komentirao je u razgovoru za Euronews temu od izrazito velikog interesa javnosti u Srbiji, ali i u EU – što će se nakon pobjede Studentske liste dogoditi s europskim putem Srbije

Upitan vidi li Srbiju na putu prema EU-u, Plenković je odgovorio da je situacija složena. Rekao je da se ne zna dovoljno o stajalištima Studentske liste o europskim pitanjima te da su ona, njegovim riječima, 'složena'. Rekao je da razumije zašto lista tijekom kampanje nije mnogo govorila o svojim planovima, ali je istaknuo da će sada, kad preuzima odgovornost, morati objasniti za što se zalaže.

'Na proslavi pobjede nije bila ni jedna europska zastava. Ni jedna. Dakle, ovo nije bilo nešto što bi se moglo opisati ili shvatiti kao vrlo snažan proeuropski pokret. Slušajući komentare srpskih građana, stekao sam dojam da je riječ više o pokretu za slobodu, što je nešto što treba poštovati', oprezno je rekao Plenković i dodao je da će trebati vremena da se vidi kako će se njegova europska politika oblikovati u detalje.

Plenković je čestitao izbornim pobjednicima Komentar Euronewsu uslijedio je nakon što je Plenković 26. listopada telefonski razgovarao s Ilijom Srdanovićem, nositeljem liste „Studenti pobjeđuju“, i čestitao mu na izbornoj pobjedi. Tada je izrazio nadu da će promjene otvoriti prostor za bolje odnose Hrvatske i Srbije te da će nova vlast pozornost posvetiti odnosima sa susjedima. Više o razgovoru i čestitci pročitajte ovdje. Izborni uspjeh studentskog pokreta uslijedio je nakon dugotrajnih prosvjeda i političke mobilizacije, a pobjeda je otvorila pitanja o tome kako će nova većina voditi državu. Tportalov pregled izbora i sastava Studentske liste donosi kontekst njezina izbornog rezultata; tekst o programu u 11 točaka opisuje njezine najavljene prioritete.

Atmosfera u Beogradu na izborni dan Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev







+49 Atmosfera u Beogradu na izborni dan Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev