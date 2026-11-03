PUT PREMA EU

Plenković o pobjedi studenata u Srbiji: 'Na proslavi nije bilo nijedne europske zastave'

B. Stilin

03.11.2026 u 19:07

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Рюмин Александр / Zuma Press / Profimedia
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Na summitu o proširenju EU-a u Bruxellesu Andrej Plenković komentirao je u razgovoru za Euronews temu od izrazito velikog interesa javnosti u Srbiji, ali i u EU – što će se nakon pobjede Studentske liste dogoditi s europskim putem Srbije

Upitan vidi li Srbiju na putu prema EU-u, Plenković je odgovorio da je situacija složena. Rekao je da se ne zna dovoljno o stajalištima Studentske liste o europskim pitanjima te da su ona, njegovim riječima, 'složena'. Rekao je da razumije zašto lista tijekom kampanje nije mnogo govorila o svojim planovima, ali je istaknuo da će sada, kad preuzima odgovornost, morati objasniti za što se zalaže.

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'Na proslavi pobjede nije bila ni jedna europska zastava. Ni jedna. Dakle, ovo nije bilo nešto što bi se moglo opisati ili shvatiti kao vrlo snažan proeuropski pokret. Slušajući komentare srpskih građana, stekao sam dojam da je riječ više o pokretu za slobodu, što je nešto što treba poštovati', oprezno je rekao Plenković i dodao je da će trebati vremena da se vidi kako će se njegova europska politika oblikovati u detalje.

Plenković je čestitao izbornim pobjednicima

Komentar Euronewsu uslijedio je nakon što je Plenković 26. listopada telefonski razgovarao s Ilijom Srdanovićem, nositeljem liste „Studenti pobjeđuju“, i čestitao mu na izbornoj pobjedi. Tada je izrazio nadu da će promjene otvoriti prostor za bolje odnose Hrvatske i Srbije te da će nova vlast pozornost posvetiti odnosima sa susjedima. Više o razgovoru i čestitci pročitajte ovdje.

Izborni uspjeh studentskog pokreta uslijedio je nakon dugotrajnih prosvjeda i političke mobilizacije, a pobjeda je otvorila pitanja o tome kako će nova većina voditi državu. Tportalov pregled izbora i sastava Studentske liste donosi kontekst njezina izbornog rezultata; tekst o programu u 11 točaka opisuje njezine najavljene prioritete.

Atmosfera u Beogradu na izborni dan
  • Atmosfera u Beogradu na izborni dan
  • Atmosfera u Beogradu na izborni dan
  • Atmosfera u Beogradu na izborni dan
  • Atmosfera u Beogradu na izborni dan
  • Atmosfera u Beogradu na izborni dan
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Atmosfera u Beogradu na izborni dan Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

Otvorena pitanja i napetosti u odnosima Zagreba i Beograda

Hrvatska vlada zagovara dobrosusjedske odnose i europsku perspektivu Srbije, no odnose Zagreba i Beograda i dalje opterećuju neriješena pitanja iz prošlosti: nestale osobe, ratni zločini, granica, povrat kulturnih dobara i položaj hrvatske manjine u Srbiji. O tim su temama hrvatski i srbijanski predstavnici razgovarali i pri dogovoru o imenovanju koordinatora za otvorena pitanja.

Napetosti su se pojavile i 2025., kada su srbijanske vlasti protjerale više hrvatskih državljana. Plenković je tada rekao da Hrvatska ne sudjeluje u unutarnjim političkim zbivanjima u Srbiji i da se ona ne bi smjela odraziti na hrvatske državljane.

Zato je Plenkovićeva poruka o Studentskoj listi istodobno otvorena prema suradnji i oprezna u procjeni njezina smjera: čestitao je pobjednicima i izrazio nadu u bolje odnose, a zatim upozorio da će europsku orijentaciju nove vlasti trebati ocjenjivati prema njezinim konkretnim stavovima i potezima.

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