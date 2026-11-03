TKO JE SLJEDEĆI?

Uhićen direktor srbijanskog hidrometeorološkog zavoda: Evo za što ga se sumnjiči

M.Či.

03.11.2026 u 18:15

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Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Harun Muminovic
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Nakon što je uhićen šef krim-policije, stiže uhićenje još jedne istaknute osobe u Srbiji. Uhićen je direktor srbijanskog hidrometeorološkog zavoda

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Jugoslav Nikolić (71) uhićen je u sklopu istrage o sumnji na pranje novca i prikrivanje njegova nezakonitog podrijetla. Uz njega su uhićene još dvije osobe, O. N. (71) i Đ. N. (45), priopćilo je Više javno tužiteljstvo u Beogradu, prenosi Nova.rs.

Prema sumnjama tužiteljstva, troje osumnjičenih od studenoga 2019. do studenoga 2024. prenosilo je i pretvaralo imovinu za koju su znali da potječe iz kriminalnih aktivnosti, u ukupnom iznosu od najmanje 650.000 eura. Aktivnosti su se, navodi tužiteljstvo, odvijale u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori.

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Nikolić se dodatno sumnjiči za neprijavljivanje imovine i prihoda, odnosno davanje lažnih podataka o njima. Prema navodima tužiteljstva, na svoje bankovne račune uplatio je ukupno 41,88 milijuna dinara, 43.150 eura i 44.760 švicarskih franaka, za što nije imao pokriće u zakonitim prihodima. Tim je novcem, sumnja se, kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori.

Kao javni dužnosnik i direktor zavoda, navodno nije prijavljivao ni bitne promjene u imovini Agenciji za sprečavanje korupcije, iako je to bio dužan učiniti.

O. N. sumnjiči se da je od lipnja 2021. do 2023. prenijela najmanje 227.548 eura bez pokrića u zakonitim prihodima radi kupnje više stanova, garažnog mjesta i poslovnog prostora u Čačku i Crnoj Gori. Đ. N. tereti se da je u lipnju 2021. prebacio najmanje 1,5 milijuna dinara za kupnju stana u Crnoj Gori.

Tužiteljstvo navodi i da su Nikolić i O. N. u studenome 2024. sklopili ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života, kojim su na Đ. N. prenijeli vlasnička prava na više stanova, garažnih mjesta, zemljišnih parcela i poslovnom prostoru u Čačku i Crnoj Gori.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, u kojem roku trebaju biti privedeni na saslušanje. Postupak se vodi zbog sumnje na pranje novca, dok se Nikolića dodatno tereti za kazneno djelo povezano s kršenjem propisa o sprečavanju korupcije.

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