Plenković se oprostio od nadbiskupa Srakića: 'Crkva je izgubila vjernoga suradnika'

"Smrću mons. Srakića Katolička je Crkva izgubila vjernoga suradnika koji je, obnašajući dužnosti đakovačko-osječkog biskupa, a potom i prvog nadbiskupa i metropolita Đakovačko-osječke nadbiskupije te predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, predano služio Svevišnjemu", stoji u sućuti premijera.

Kao profesor moralne teologije i rektor Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, velik je dio svojeg života posvetio teološkom radu i obrazovanju budućih svećenika, istaknuo je premijer.