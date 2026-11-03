IZRAZIO SUĆUT

Plenković se oprostio od nadbiskupa Srakića: 'Crkva je izgubila vjernoga suradnika'

M.Či./Hina

03.11.2026 u 18:52

Andrej Plenković i Marin Srakić
Andrej Plenković i Marin Srakić Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
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Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u utorak izraze sućuti đakovačko-osječkom nadbiskupu Đuri Hraniću u povodu smrti umirovljenoga đakovačko-osječkog nadbiskupa i bivšeg predsjednika Hrvatske biskupske konferencije (HBK) mons. Marina Srakića

"Smrću mons. Srakića Katolička je Crkva izgubila vjernoga suradnika koji je, obnašajući dužnosti đakovačko-osječkog biskupa, a potom i prvog nadbiskupa i metropolita Đakovačko-osječke nadbiskupije te predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, predano služio Svevišnjemu", stoji u sućuti premijera.

Kao profesor moralne teologije i rektor Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, velik je dio svojeg života posvetio teološkom radu i obrazovanju budućih svećenika, istaknuo je premijer.

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Tijekom crkvene službe djelovao je u više tijela HBK-a, a trajni je trag ostavio i u svojim stručnim radovima i publikacijama u kojima je sabrao misli o svećeništvu i svećeničkom životu te na znanstveno-istraživački način prikazao povijest i osobe vezane uz Đakovačko-osječku nadbiskupiju, naglasio je.

"Izraze iskrene sućuti upućujemo Vama, preuzvišeni oče nadbiskupe, crkvenim dostojanstvenicima te svim vjernicima, a posebno puku Đakovačko-osječke nadbiskupije. Primite izraze osobitog poštovanja“, stoji u sućuti predsjednika Vlade.

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