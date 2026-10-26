Studenti će sami formirati vlast u Srbiji, ali tko će im biti premijer?

Prema projekcijama, Studentskoj listi pripada 140 od ukupno 250 zastupničkih mandata dok bi Vučićeva koalicija trebala imati 103 zastupnika. Savez vojvođanskih Mađara osvojio bi tri mandata, Albanska koalicija dva, a liste 'Rasima Ljajića – Ljudski' i 'SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka' po jedan. No, kako je riječ o neslužbenim rezultatima, situacija je još podložna promjeni, ali ne toliko da bi se promijenio omjer snaga. Naime, za većinu je potrebno 126 mandata, a kako sada stvari stoje, studenti će vlast moći formirati sami.

Prije toga morat će biti objavljeni službeni rezultati izbora te će trebati vidjeti hoće li biti prigovora zbog izbornih nepravilnosti. Paralelno tome, 'studenti' će se morati dogovoriti tko će biti njihov kandidat za premijera.

Formiranje Skupštine 30 dana od službenih rezultata

Republička izborna komisija (RIK), prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, mora objaviti izvješće o rezultatima izbora u roku od 96 sati od primitka svih zbirnih izvješća. Bude li prigovora koji bi zahtijevali ponavljanje glasanja na pojedinim biračkim mjestima, stvar bi se mogla otegnuti, ali ni to ne bi trebalo bitno poremetiti omjer snaga.