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raspored snaga

Studenti će sami formirati vlast u Srbiji, ali tko će im biti premijer?

Vedran Brkulj

26.10.2026 u 10:58

Ilija Srdanović
Ilija Srdanović Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas
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Studentska lista uvjerljivo je pobijedila listu okupljenu oko Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića na nedjeljnim parlamentarnim izborima u Srbiji. Prema projekciji CeSID-a i Ipsosa, osvojila bi 140 od ukupno 250 zastupničkih mandata, što joj omogućuje da samostalno formira vlast

Studentska lista pomela je listu Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića na jučer održanim parlamentarnim izborima u Srbiji.

Studentima 140 mjesta, vučićevcima 103

Prema posljednjim podacima Republičke izborne komisije Srbije (RIK), nakon obrade 8077 od ukupno 8392 biračka mjesta, lista 'Studenti pobjeđuju' osvojila je 52,54 posto glasova, a lista 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' 39,29 posto.

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Prema projekcijama, Studentskoj listi pripada 140 od ukupno 250 zastupničkih mandata dok bi Vučićeva koalicija trebala imati 103 zastupnika. Savez vojvođanskih Mađara osvojio bi tri mandata, Albanska koalicija dva, a liste 'Rasima Ljajića – Ljudski' i 'SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka' po jedan. No, kako je riječ o neslužbenim rezultatima, situacija je još podložna promjeni, ali ne toliko da bi se promijenio omjer snaga. Naime, za većinu je potrebno 126 mandata, a kako sada stvari stoje, studenti će vlast moći formirati sami.

Prije toga morat će biti objavljeni službeni rezultati izbora te će trebati vidjeti hoće li biti prigovora zbog izbornih nepravilnosti. Paralelno tome, 'studenti' će se morati dogovoriti tko će biti njihov kandidat za premijera.

Formiranje Skupštine 30 dana od službenih rezultata

Republička izborna komisija (RIK), prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, mora objaviti izvješće o rezultatima izbora u roku od 96 sati od primitka svih zbirnih izvješća. Bude li prigovora koji bi zahtijevali ponavljanje glasanja na pojedinim biračkim mjestima, stvar bi se mogla otegnuti, ali ni to ne bi trebalo bitno poremetiti omjer snaga.

Slavlje u Novom Sadu Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin

Kada budu objavljeni konačni službeni rezultati izbora, znat će se kada će se održati sjednica novoizabrane Narodne skupštine. Prema ustavu Srbije, ona se mora održati najkasnije 30 dana od proglašenja konačnih rezultata. Na njoj će se potvrditi mandati novoizabranih zastupnika, a Skupština se smatra konstituiranom nakon što budu potvrđeni mandati dvije trećine zastupnika. Potom slijede izbor predsjednika Skupštine i formiranje tijela te poslije toga počinje teći rok od 90 dana za izbor nove vlade.

Da bi bila potvrđena, vlada mora dobiti potporu najmanje 126 od 250 zastupnika.

Tko će biti premijer?

Ako zastupnici u roku od 90 dana ne izaberu premijera i ministre, predsjednik Republike, u ovom slučaju vršiteljica dužnosti predsjednice Ana Brnabić, dužan je raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati nove izbore.

Tko će biti studentski kandidat za premijera, još nije poznato. Ilija Srdanović, kardiolog iz Novog Sada, nosio je Studentsku listu, ali nikad nije službeno predstavljen kao kandidat za premijera.

Slavlje u Novom Sadu nakon objave rezultata izbora Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Stilin

Pred 'studentima' je puno posla i bit će zanimljivo vidjeti kako će izgledati preraspodjela fotelja jer je riječ o organizaciji koja nije ustrojena po modelu stranke i prilično je heterogena. Uz sve to, Srbiju do kraja prosinca čekaju predsjednički izbori. Vučić se na njima više ne može kandidirati, a iz studentske organizacije se o svom eventualnom kandidatu nisu izjašnjavali.

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Slavlje u Beogradu Izvor: Profimedia / Autor: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

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