Plenković razgovarao s pobjednikom izbora u Srbiji: 'Očekujemo bolje odnose'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković osvrnuo se na izborni poraz Aleksandra Vučića i pobjedu Studentske liste u Srbiji, ocijenivši da su građani na izborima poslali vrlo jasnu poruku.

'Malo prije razgovarao sam sa Srdanovićem, nositeljem Studentske liste. Mislim da je poruka građana vrlo jasna. Željeli su promjenu', rekao je Plenković.

Istaknuo je da su izbori pokazali duboku polarizaciju političke scene u Srbiji, na kojoj su se praktički izdvojila samo dva velika bloka.

'Politička scena svela se na dva bloka, svi ostali nisu prešli izborni prag. To je nova situacija za Srbiju', kazao je premijer.

'Pobjednici imaju čvrst mandat'

Plenković smatra da izborni rezultat Studentskoj listi daje snažan legitimitet za preuzimanje odgovornosti za upravljanje zemljom.

'Pobjednici imaju čvrst mandat da preuzmu odgovornost za Srbiju', poručio je.

Dodao je da još nije poznato tko će biti novi srbijanski premijer, a otvoreno je i pitanje koliko će trajati proces prijenosa vlasti.

'Još nije odlučeno tko će biti premijer. Koliko će trajati tranzicija, ne mogu reći', istaknuo je.

Očekuje bolje odnose Hrvatske i Srbije

Govoreći o budućim odnosima Zagreba i Beograda, Plenković je izrazio nadu da će nova vlast više pozornosti posvetiti vanjskoj politici i odnosima sa susjednim državama.

'Nadamo se da će vanjska politika biti u njihovu fokusu. Očekujemo bolje odnose sa Srbijom', rekao je.

Posebno se osvrnuo na dosadašnje poruke pobjedničke Studentske liste, ocijenivši ih pozitivnima.

'Poruke Studentske liste su racionalne i razumne', kazao je Plenković.

Izrazio je i očekivanje da će prijenos vlasti nakon izbornog poraza Vučićeve političke opcije proteći mirno.