Plenković o lijevim političarima u Povorci ponosa: Krasno su se pokazali

"Da bismo to uspjeli moramo 9. lipnja doživjeti kao drugo poluvrijeme utakmice od 17. travnja", poručio je Plenković.

Govoreći o ljevici, upozorio je da je ona nastojala srušiti HDZ s vlasti ne birajući sredstva. Podsjetio je i da je na stranačkim internim sastancima govorio da će izbori ove godine biti najteži, najgori. najzahtjevniji. najagresivniji te najbrutalniji u pogledu napada na HDZ od svih dosadašnjih.

"I bio sam u pravu. Nisam vidio da će Zoran Milanović tako flagrantno tjednima i mjesecima kršiti Ustav. Nisam vidio da će mu se to tako brzo zaboraviti u javnom prostoru. Sada ga se već polako renormalizira umjesto da ga se ne prenosi i izolira. To bi bila prava kazna za rušenje demokratskog poretka kako je to činio", rekao je.

Smatra i da su Milanovićevi 'jataci' i ekipa koja je HDZ mjesecima proglašavala izdajnicima i htjela da "gore u paklu" nakon parlamentarnih izbora imali tragikomičnu epizodu "gdje su tražili iskre u očima DP-ovaca". No, nakon što su vidjeli da se ta 'iskra' brzo ugasila odmah su okrenuli ploču i sada se predstavljaju kao brana najcrnjoj desnici, tj. DP-u.