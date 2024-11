Plenković o Berošu: Nemam tajnog detektiva koji bi provjeravao što ljudi rade

Upitan o tome tko je nadležan za najnoviji slučaj korupcije u zdravstvu, ured Europskog javnog tužitelja ili DORH, uzvratio je kako je očito riječ o slučaju za kojeg su imali saznanja i USKOK i Ured europskog javnog tužitelja te su tu očito njihove aktivnosti i izvidi išli paralelno. "S obzirom da se takva situacija može dogoditi, mi smo u našem zakonskom okviru predvidjeli što se događa kada postoji pozitivan sukob nadležnosti, a to je da očito i jedni i drugi žele raditi na tom predmetu i onda ćemo, sukladno zakonu, u razdoblju koje je pred nama vidjeti proces koji je u rukama pravosudnih tijela, ne Vlade i ne Sabora, da se to pitanje nadležnosti riješi", poručio je Plenković.

'Osudili smo korupciju'

Ponovio je kako je o slučaju Beroš sve rekao jučer. "Osudili smo korupciju jedne grupe pojedinaca, razriješio sam bivšeg ministra odmah ujutro, imenovao dr. Hrstić privremeno, da kao jedna od tri državne tajnice upravlja Ministarstvom zdravstva. Obavili smo konzultacije na razini užeg vodstva stranke, na razini parlamentarne većine, zaključci su bili itekako jasni, a to je da mi kao parlamentarna većina nastavljamo dalje s našim poslom za Hrvatsku, a očekujemo od svih tijela kaznenoga progona da ovaj slučaj koji je zaista loš u svim aspektima istraže do kraja i da oni koji su odgovorni za to odgovaraju i odgovarat će u sudskom postupku", rekao je premijer.