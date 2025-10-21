Plenković: Nema smisla kupovati ruske energente i financirati Putinov ratni stroj

Plenković je u utorak pozdravio taj pomak prema potpunoj zabrani. "To je dobro. Mislim da nema nikakvog smisla kupovati ruske energente i time financirati Putinov ratni stroj. I nakon toga još imati ogromne izdatke za pomoć što vojno, što financijski za funkcioniranje Ukrajine. To je jedno s drugim jako suprotstavljeno", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Ministri su u ponedjeljak potvrdili pregovaračko stajalište Vijeća, prema kojemu bi uvoz ruskog plina bio zabranjen od 1. siječnja 2026. Postojeći ugovori sklopljeni prije 17. lipnja ove godine bili bi podložni prijelaznom razdoblju. Za kratkoročne ugovore to bi isteklo 17. lipnja 2026., a za dugoročne ugovore 1. siječnja 2028. Od tada bi uvoz plina, bilo ukapljenog bilo onog koji se transportira plinovodom bio potpuno zabranjen.

Ministri energetike država članica EU-a dogovorili su u ponedjeljak u Luxembourgu svoje stajalište o zabrani uvoza plina iz Rusije do kraja 2027. i sada mogu početi pregovori s Europskim parlamentom o konačnom tekstu zakona.

Istaknuo je da je za Hrvatsku "dalekosežna i ključna" bila odluka o kupnji LNG broda prije nekoliko godina.

"Oko 66, 67 posto ukapljenog prirodnog plina dolazi iz SAD-a, ostalo iz drugih destinacija. Hrvatska je glede energetske sigurnosti potpuno mirna barem kada je riječ o nafti i plinu, a to je ono što nam najviše treba", istaknuo je premijer.

Dodao je da je važno što se brod LNG Hrvatska vratio iz Turske u Omišalj. "Sada se rade tehničke pripreme kako je moguće raditi s potpuno novim, puno većim, praktički skoro duplim kapacitetima od 6,1 milijardu kubika prirodnog plina godišnje, što je veliki plus za Hrvatsku", rekao je Plenković.

LNG Croatia

FSRU brod LNG Croatia vratio se jučer u Omišalj, nakon ugradnje novog modula za uplinjavanje u turskom brodogradilištu Kuzey Star.

Glede traženja rješenja za kraj rata u Ukrajini, Plenković je ponovio svoje stajalište kako pozdravlja "svaki napor koji vodi prema miru, ali ne i bilo kakav dogovor koji bi primjerice podrazumijevao gubitak teritorija Ukrajine", dodajući da bi bila loša poruka da "agresor bude nagrađen, a da žrtva izgubi svoj teritorij".

Plenković je također rekao da će Hrvatska iduće godine biti domaćin više inicijativa i sastanaka. Hrvatska je preuzela predsjedanje formatom EU MED 9, a iduće godine će se samit vjerojatno održati u Splitu, dok bi se samit Inicijative triju mora trebao održati u Dubrovniku. Europska pučka stranka održat će svoj stranački samit u Zagrebu 30. i 31. siječnja 2026. godine, najavio je Plenković.