Plenković poručio Beljaku da je nekulturan i primitivan, ali i osudio podršku javnosti splitskom ubojici: Ne smije biti anarhije u društvu!

Premijer Andrej Plenković iz Strasbourga je, gdje predstavlja prioritete hrvatskog predsjedanja Europskom unijom, komentirao je aktualnosti iz Hrvatske - trostruko ubojstvo u Splitu, požar u Domu za starije, ali i unutarstaranačke odnose u HDZ-u.

Premijer Andrej Plenković na pitanje kako komentira javnu podršku osumnjičeniku za trostruko ubojstvo u Splitu, je li to poruka nepovjerenja u institucije pravne države i boji li se eskalacije odgovara: 'Ne smije biti anarhije u hrvatskom društvu. Nitko ne može uzimati pravdu i svoje ruke i raditi nešto van zakona. To ne dolazi u obzir. Takve pojave ne smiju biti pojave niti koje se događaju, a kamoli da dobijaju društvenu potporu. Tome moramo reći ne. To je anarhično ponašanje van okvira pravne države i ne smije biti obrazac ponašanja i neće biti obrazac ponašanja u Republici Hrvatskoj.'

'Oni kriminalci koji se bave trgovinom drogom, dilanjem, uništavanjem života mladih generacija čine ogromnu štetu našem društvu i sve institucije, policija, DORH, socijalne, zdravstvene i obrazovne institucije moraju raditi zajednički na suzbijanju takvih mreža koje truju mlade u hrvatskom društvu i protiv toga se moramo boriti', rekao je.

Smatra, prenosi N1, da je reakcija policije bila brza i da je i ranije provela niz akcija koje su možda prošle ispod radara javnosti i naveo primjer razbijanja jedne narko skupine.

Novinare je zanimalo je li razgovarao s Karlom Resslerom nakon njegove izjave da nitko tko je kandidat za šefa HDZ-a nema njegovu bianco podršku.

'Vidjeli smo se samo, dobro izgleda, djeluje mi zadovoljan, pozdravili smo se, večeras imamo susrete pa ćemo razgovarati, ali nikakve rasprave o tome nije bilo', dodaje.

Rezultatima istraživanja javnog mijenja koji pokazuju da je SDP pretekao HDZ, kaže, nije iznenađen. 'Mi smo na neki način očekivali da će ovakav rezultat predsjedničkih izbora u prvom tjednu ostaviti traga i na mijenju birača. Ono što je važno je da smo ostali na istoj podršci koju smo imali i prije izbora. Na nama je da izvučemo sada pouke', rekao je Plenković.

Plenković: Beljak je nekulturan i primitivan

Plenković je žestoko kritizirao šefa HSS-a Krešu Beljaka i njegovu izjavu kako UDBA 'očigledno nije pobila dovoljno hrvatskih emigranata u svijetu'.

'Mislio sam da ćete me nešto pitati o gospodinu Beljaku i njegovim fantastičnim, nije to smiješno, gledam medijske reakcije naročito jednog dijela medija koji gotovo samo da ne kažu 'Eto, malo se zaletio'. Da je to napravio netko iz HDZ-a ili netko od opcija koje su desnije od nas bilo bi zgražanje, napadi, osude na entu i gotovo prijave ovdje europskim institucijama. Takva vrsta ponašanja nekoga koji je u krajnjoj liniji dao potporu novoizabranom predsjedniku koji je imao parolu normalno je sve samo ne normalno, to je nenormalno, nekulturno, primitivno, divlje', kazao je Plenković.

'Taj je isti Beljak kada sam bio ovdje prije dvije godine predstavljao našu viziju budućnosti Europe u Europskom parlamentu našao za shodno da komentira, kritizira i posprdno aludira na činjenicu da sam govorio na pet jezika. On takav kakav je: nekulturan, primitivan, čovjek koji lažno optužuje ljude koji su praktički izborili hrvatsku samostalnost onakvim rečenicama je usto i nepismen, nije u stanju sastaviti ni onih 150 banalnih znakova na Twitteru. Meni njegova isprika zajedno s njegovim ponašanjem i onima koje podržava ne znači apsolutno ništa, mislio sam da ćete me to sami pitati', rekao je premijer novinarima u Strasbourgu.

Na pitanje da je čelnik SDP-a Davor Bernardić najavio da ide u utrku za premijera i boji li ga se poručuje: 'Neka dođe, imamo susret u Hrvatskom saboru u srijedu na aktualnom prijepodnevu.'