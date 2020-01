[UŽIVO] Miro Kovač: Kolinda Grabar Kitarović ispala je žrtva politike HDZ-a

Izborni stožer Kolinde Grabar Kitarović nalazi se u zagrebačkoj City Plazi Zagreb, u kojoj se vjeruje da će se večeras slaviti pobjeda i pet novih godina aktualne predsjednice na Pantovčaku. No izlazne ankete pomutile su atmosferu jer je u stožeru zavladao muk nakon što su objavljene. Odmah potom pustili su pjesmu Parnog valjka, 'Ljubavna', sa stihovima '...digni glavu, ne daj se, pjevaj pjesme ljubavne...'

21:00 U stožer je stigao Ljubo Ćesić Rojs koji je krivnju za poraz Kolinde Grabar Kitarović svalio na izborni stožer i Ivana Anušića i Milijana Brkića kao glavne ljude. Predsjednika HDZ-a ne smatra odgovornim, ali mu je poručio da se zapita ?neka ttko je izgubio Zagreb i Slavoniju. 'Ovaj stožer je trebalo reorganizirati odmah poslije prvog kruga, Svima je to bilo jasno kad se pojavio Škoro i škorići iza kojeg stoje mračne snage, a to je Stjepan Mesić koji su ga poslušali i nisu izašli, a dio je prekrižio listiće. Nije nama nitko kriv nego mi', kazao je Ćesić Rojs dodavši da je on vodio stožer nitibi mu blizu bio 'Vaso (nadimak Milijana Brkića op.a.) , vasići, nikakvi crni labudovii niti bi bio Anušić.

20:25 Saborski zastupnik HDZ-a Miro Kovač, koji je vodio stožer aktualne predsjednice na prošlim predsjedničkim izborima, čestitao je Zoranu Milanoviću na izvjesnoj pobjedi. 'Kolinda Grabar Kitarović ispala je žrtva politike HDZ-a', kazao je Kovač te smatra da u HDZ-u moraju sjesti, analizirati rezultate i razmisliti kako dalje. Kovač, koji je stranačka oporba predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, nije želio govoriti o krivnji šefa stranke za eventualni neuspjeh. 'Sada nije ni mjesto ni vrijeme za to', kazao je dodavši da je ovo drugi put da glasači, nakon europskih izbora, šalju jasnu poruku koja nije shvaćena u stranci.

20:02 Prvi privremeni rezultati DIP-a dodatno su ubili raspoloženje u stožeru Grabar Kitarović. 'Gotovo je', moglo se čuti od okupljenih. Svira Thompson. Ali ni njegova 'Lijepa li si...' ne pomaže.