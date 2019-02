Plenković najavio istragu oko curenja dokumenata u medije; Pušta li ih Krstićević? 'Vidjet ćemo'

Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je komentirao curenje dokumenata u medije vezano za nabavu borbenih zrakoplova

Govoreći o dokumentima koji su iscurili u medije, a koji se tiču propale kupnje borbenih aviona, premijer kaže: 'Ne znam tko je pustio dokumente u medije. Istražit ćemo, uvijek treba vidjeti kako to da službeni dokumenti završavaju u medijima. U Saboru će biti rasprava o toj temi. Bit cijele te priče je da smo mi u procesu Vlade prema vladama napravili sve i dodatno provjerili. Izrael je sve prihvatio i čudi me što taj dokument nije izašao jer je on najrelevantniji. Proces smo formalnom odlukom Vlade okončali. S pravne strane je sve čisto. U idućim procesima vodit ćemo računa da se proces finalizira', rekao je premijer.