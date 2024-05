Plenković: Ministarstvo za demografiju ključno strukturno pitanje

"Upravo je na našu inicijativu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uvrstila demografiju u jedan od portfelja te je svim državama članicama EU sugerirala da u sastavu svojih vlada imaju ministarstvo za demografiju. Mi smo odlučili takvo ministarstvo osnovati u svom trećem mandatu jer je to pitanje od iznimne važnost", rekao je Plenković u Funtani, gdje je sudjelovao na stranačkom skupu s ostalim kandidatima HDZ-a na izborima za Europski parlament.

"Hrvatska snažna i važna" - HDZ-ov program za EU izbore

Govoreći o HDZ-ovom programu za europske izbore, pod nazivom "Hrvatska snažna i važna", Plenković je istaknuo da su se u stranci odlučili za ovaj naziv jer najbolje sintetizira sve ono što je učinjeno za jačanje Hrvatske u svim aspektima - od ekonomskih do socijalnih te u samom međunarodnom pozicioniranju.

"Taj sloga utjelovljuje politiku modernog suverenizma, a to znači da smo bili u stanju brže, učinkovitije i kvalitetnije rješavati sve nacionalne interese i zadaće s pozicioniranjem u samu jezgru Europske unije. Hrvatska danas nije ista zemlja kao što je bila 2013. godine. Hrvatska je već gotovo jedanaest godina članica Europske unije, HDZ već gotovo devet godina predvodi Vladu koja je ostvarila strateška postignuća, odnosno unaprijedila položaj građana, omogućila je gospodarstvu jednu sasvim novu poziciju te osnažila međunarodni položaj naše zemlje", naglasio je Plenković.

Procijenio je kako je Hrvatska u ovom trenutku važnija, relevantnija i utjecajnija nego ikada prije.

"Takav pristup politici pokazujemo na svim razinama, od one općinske do nacionalne i europske. I zato smo danas s tim godinama iskustva i strateškim postignućima u poziciji reći ono što želimo. Prije deset godina to nismo mogli reći, a sada možemo reći - imali smo jasno definirane političke ciljeve 2017. godine kada smo jasno poručili da hoćemo Schengen i euro", naglasio je predsjednik HDZ-a premijer Plenković.

Ovi europski izbori, dodao je, važni su jer Hrvatska nije velika zemlja, a bira dvanaest zastupnika koji moraju funkcionirati na tragu hrvatskih interesa.