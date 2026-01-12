Plenković Milanoviću: Veleposlanici se moraju imenovati dogovorom, a ne podjelom

Imenovanje veleposlanika, za koje je potreban dogovor Banskih dvora i Pantovčaka, već godinama izaziva prijepor dvojice čelnika, pa su brojna hrvatska veleposlanstva bez glavnih diplomata.

Usprkos prošlogodišnjim naznakama napretka u razgovorima, Milanović i Plenković do danas nisu došli do rješenja.

Milanović je u petak optužio premijera da ne želi dogovor o imenovanju veleposlanika nego „potpunu kontrolu nad diplomacijom”.