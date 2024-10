Plenković: Koalicija s Kajtazijem nije upitna, otvoreno sam ga pitao što se dogodilo

Plenković je kazao i da će svi koji oko tog slučaja trebaju dati neke iskaze to i učiniti pred nadležnim tijelima (policija, DORH). Pojasnio je i kako je Kajtazija zamolio da ono što mu je rekao javno kaže i na sastanku koalicijskih partnera, a što je on i učinio. "U ovom trenutku je to sve što mi znamo", kazao je.

Na novinarski upit poručio je kako koalicija s Kajtazijem nije upitna kao što nije upitna niti pozicija Kajtazija kao saborskog zastupnika.

Plenković je, upitan jesu li imali razgovore sa novoosnovanom strankom Dom i Nacionalno okupljanje (DOMiNO) i njezinim predsjednikom Mariom Radićem, odgovorio da on osobno nije ali postoje kontakti na razini Hrvatskog sabora.

Projekt "plavih vrećica" u Zagrebu je propao

Zamoljen za ocjenu stanja nakon dvije godine od uvođenja novog modela sakupljanja otpada u Zagrebu, odnosno od uvođenje plavih ZG vrećica za miješani komunalni otpad, rekao je da se te vrećice slabo koriste jer on redovito 'baca smeće'. "Slabo se to koristi, puno slabije nego što bi trebalo", rekao je ocjenjujući kako je "taj projekt propao".

Upitan o današnjem prosvjedu umirovljenika na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića u organizaciji stranka Blok umirovljenici zajedno (BUZ) na kojem su mu skandirali da je lopov, Plenković se upitao "kako sam ja to lopov?". Ponovio je da su u krizi do sada dali devet paketa pomoći umirovljenicima koji vrijede 615 milijuna eura. Naveo je i kako je danas prosječna mirovina 620 eura pri čemu svi podaci govore da je prosječna mirovina, od kada je on premijer, narasla za 73,3 posto. Poručio je i kako će, u dogovoru s Hrvatskom strankom umirovljenika (HSU), učiniti sve da do kraja mandata ona bude 800 eura, za svako rođeno dijete majka će dobiti godinu dana mirovinskog staža, redefinirat će model usklađivanja visine mirovina u odnosu na porast plaće i rast potrošačkih cijena promjenom formule za usklađivanje mirovina u omjeru 85:15, uvest će godišnji dodatak za umirovljenike i drugo.

Plenkoviće je, odgovarajući na kritike umirovljenika vezane uz povećanje plaća dužnosnicima, rekao kako one nisu povećavane od 2010. "Ako smo mi zbog toga lupeži, okej. Vjerovatno smo bili lupeži i dok smo imali plaću koja se nije dirala 14 godina ", rekao je.

Predsjednik HDZ-a najavio je da će Vlada ovaj tjedan na sjednici imati rebalans proračuna koji će uputiti u saborsku proceduru. Naveo je i da su na današnjoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog odbora utvrdili prijedloge promjene stranačkog Statuta koji će se usvojiti 20. listopada na 21. Općem saboru HDZ-a u Šibeniku.

Pojasnio je da će povećati broj na Općem saboru biranih članova Predsjedništva HDZ-a koji se do sada biralo 10 a od sada će ih biti 21. Pri tome će kriterij biti da iz svake županije bude po jedan član izabran na Općem saboru.