Hoće li nasilje koštati Kajtazija karijere? Ovo nije prvi put da ima problema u odnosu prema ženama

Prema imovinskoj kartici, dopunjenoj prije mjesec dana, kao saborski zastupnik zarađuje 3399 eura bruto mjesečno. Njegova pak izvanbračna partnerica uprihodi 340 eura mjesečno od osiguranja.



Što se tiče nekretnina, Kajtazi je vlasnik stana u Velikoj Gorici od 54,85 kvadrata, procijenjenog na 115.185 eura. Izvanbračna partnerica vlasnica je stana na Trešnjevci, veličine 58,61 kvadrat, procijenjenog na 120 tisuća eura. Kajtazi je uz to vlasnik gotovo 2800 kvadrata građevinskog zemljišta u Leprovici kod Dugog Sela. Zemljište je kupovao u dijelovima tijekom godina i to uz pomoć plaće, novčane pozajmice i prodaje imovine.



Osobno je vlasnik 7500 eura vrijednog udjela u dobrovoljnom mirovinskom fondu AZ Profit te 75 tisuća eura vrijednog udjela u ZG bond 2027 EUR IV, fondu Zagrebačke banke. Uz to, izvanbračna supruga ima 25 tisuća eura štednje.