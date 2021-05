Plenković: Vidjet ćemo sutra zna li Milanović sve o nabavi borbenih zrakoplova

Na kratkoj turneji po sjevernoj Hrvatskoj premijer Andrej Plenković posjetio je Bjelovar kako bi dao podršku kandidatu HDZ-a Marku Marušiću u utrci u drugom krugu lokalnih izbora za župana Bjelovarsko-bilogrske županije

U vezi sa sutrašnjom sjednicom Vijeća za obranu premijer je rekao da će se vidjeti zna li predsjednik Republike Zoran Milanović sve o nabavi novih borbenih zrakoplova.

"Ne znam što on nagađa. Imat ćemo sutra u 10,15 sati Vijeće za obranu pa ćemo čuti što on misli o toj temi. Ja sam čuo da on sve zna o tome”, rekao je Plenković novinarima u Bjelovaru upitan je li Dan državnosti prilika de se objavi odluka o nabavi novih borbenih zrakoplova ili to samo predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović nagađa.