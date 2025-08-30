pitanje nestalih

Plenković poslao oštru poruku susjedima: 'Očekujemo da počnu surađivati'

M.Da./Hina

30.08.2025 u 19:33

Andrej Plenković pozvao je Srbiju da surađuje po pitanju nestalih
Andrej Plenković pozvao je Srbiju da surađuje po pitanju nestalih Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Premijer Andrej Plenković poručio je u subotu u povodu Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, da hrvatska Vlada neće prestati tragati za našim nestalima te kako očekuje od Srbije da počne surađivati i dijeliti potrebne informacije

"Obilježavajući Međunarodni dan nestalih osoba i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, iskazujemo poštovanje prema 1744 nestalih osoba i članovima njihovih obitelji, koji i dalje neumorno tragaju za svojim najmilijima.

Zahvaljujem Ministarstvu hrvatskih branitelja na čelu s potpredsjednikom Vlade Tomom Medvedom na iznimnim naporima koji se ulažu u ovom zahtjevnom procesu", objavio je predsjednik Vlade RH Plenković na društvenoj mreži X.

"Od početka našeg mandata", dodao je, "provedena su brojna terenska istraživanja u kojima je otkriveno više masovnih grobnica, organizirane su 62 identifikacije i identificirani posmrtni ostaci 319 osoba. Vlada neće prestati tragati za našim nestalima — sve dok se ne riješi i posljednja sudbina. Očekujemo od Republike Srbije da počne surađivati i dijeliti potrebne informacije", objavio je premijer Plenković.

