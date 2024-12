Plenković: Hrvati u BiH zakinuti su tijekom izglasavanja povezivanja naših plinskih mreža

Parlament bošnjačko-hrvatskog entiteta je u četvrtak izglasao zakon o povezivanju plinskih mreža Hrvatske i BiH, no nisu ga podržali zastupnici iz HDZ-a i drugih hrvatskih stranaka jer bi projekt trebala realizirati tvrtka BH Gas iz Sarajeva , a ne nova kompanija čije bi sjedište bilo u Mostaru.

Prema zakonu, operater tzv. Južne konekcije na teritoriju BiH bio bi BH Gas iz Sarajeva, a u Hrvatskoj tvrtka Plinacro. Izgradnja plinovoda omogućila bi susjednoj državi opskrbu plinom preko LNG terminala na Krku kako ne bi bila ovisna o ruskom plinu koji stiže preko Srbije.

Zastupnički dom je zakon u prvom čitanju podržao 2021. no on nikada nije dobio potporu u Domu naroda. Sada ga je "oživio" na prijedlog oporbene Stranke demokratske akcije (SDA) i to po hitnom postupku i uz neke preinake. Podržale su ga sve vladajuće stranke osim HDZ-a BiH, a zastupnici iz drugih hrvatskih stranaka bili su suzdržani.

Plenković smatra da je to što se dogodilo u parlamentu Federacije BiH "neobično". "Ako je Hrvatska ta koja BiH dovodi plin s južne strane, ne bi li onda trebalo voditi računa i o interesima hrvatskog naroda u BiH na način koji je razuman, pragmatičan", upitao je premijer.

"Mislim da to nije u redu, to je tema o kojoj treba postići konsenzus, da Hrvatska koja je susjed i prijatelj pomogne BiH, a da u kontekstu plinifikacije interesi hrvatskog kao konstitutivnog naroda budu namireni", istaknuo je Plenković.

Zakon je prošao nakon snažnog pritiska američkog veleposlanika Michaela Murphyja koji je mjesecima pozivao da se on što prije donese.

On je i u srijedu uoči sjednice parlamenta pozvao zastupnike da usvoje zakon i za sve probleme povezane s njegovim donošenjem optužio čelnika HDZ BiH Dragana Čovića zbog njegova ranijeg inzistiranja da projekt provodi nova tvrtka čije bi sjedište bilo u Mostaru.

Čović je to tražio s obrazloženjem da je sarajevski BH Gas tvrtka pod potpunom kontrolom Bošnjaka te da je opterećena lošim upravljanjem i velikim dugovima.