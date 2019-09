'Plenković i Stier imaju zajedničkog neprijatelja'

'Andrej Plenković i Davor Ivo Stier imaju istog protivnika. Obojica su racionalni političari, imajući na umu da im je neprijatelj zapravo zajednički, ta ultradesnica - postoji otvoreni prostor suradnje između njih dvojice i u toj situaciju čini mi se najracionalnije rješenje da postignu neku vrstu dogovora i zajedno 'eliminiraju' nacionalistički radikalni HDZ, jer taj HDZ uvijek gubi izbore', smatra Igor Kolman, predsjednik Programskog vijeća GLAS-a

'Nikad nisamo imali situaciju da su sukobi u HDZ-u tako otvoreni, bez rukavica, dosad su to uvijek uspijevali zadržati u kući... Postoji tu ta gotovo ustašofilna desnica... to su ljudi koji koketiraju s izvan HDZ-ovskim desničarskihm pokretima... No, ima i druga, uvjetno je nazovimo, desnicom. Predvodi je Davor Ivo Stier s konzervativnom idejom jedne ozbiljne demokršćanske stranke, koja se riješila korupcije te koja je bez destruktivnog ultranacionalizna', smatra Kolman.

