HVIDR-a se opet oglasila o Pupovcu: Promovirao se u lažnog zaštitnika srpske manjine i glavnog sijatelja mržnje prema hrvatskom narodu

Nakon intervjua predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca za slovensko Delo, ponovno se oglasila HVIDR-a

'Ovo daljnje djelovanje imenovanog, prava je pljuska svima onima koji su shvatili da se on navodno ispričao za zadnje izjave kada je, između ostalog, usporedio suvremenu Republiku Hrvatsku i režim NDH, za koje ga je prozvalo gotovo cjelokupno hrvatsko društvo, ali je sada jasno da on uporno nameće nebulozne teme ustaštva u modernoj hrvatskoj državi, nastavlja sa uvredama kada ističe da se u našem društvu 'generira ideologija mržnje', a u stvari je on osobno stalno generira, jer se svojim provokacijama promovirao u lažnog zaštitnika srpske manjine i glavnog sijatelja mržnje prema hrvatskom narodu. Posebice je žalosno da takva osoba godinama predaje našoj djeci kao izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za lingvistiku, pa primjerice u ovoj akademskoj godini, ovaj deklarirani mrzitelj Hrvatske predaje upravo Hrvatski jezik i književnost - kolegij: Etika govorenja, te pozivamo navedeni Fakultet da se o tome očituje', stoji u priopćenju.

Zadnjim izjavama 'da je protiv Srba izvršeno etničko čišćenje i kršenje međunarodnog prava' Pupovac, tvrde u HVIDR-i svjesno negira velikosrpsku agresiju i okupaciju hrvatskog teritorija, kao i oslobodilačke akcije hrvatske vojske, a osobito akciju Oluja.